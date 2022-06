Oscarwaardig

Nog meer nieuws uit de Franse Provence: het domein Château La Coste groeide met de jaren uit tot een walhalla voor kunstliefhebbers. Omgeven door wijngaarden kunnen bezoekers genieten van allerlei kunstinstallaties en architectuur of van een luxueuze overnachting of restaurantbezoek. De nieuwste aanwinst op het domein is een paviljoen van de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer, afgewerkt tien jaar na zijn dood. Het betonnen ontwerp is een knipoog naar een van zijn bekendste werken in Le Havre uit 1983. Het paviljoen wordt ingehuldigd met een expo van de Britse kunstenares Annie Morris.

