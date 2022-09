Lasagne met brie en pesto van rucola

Lasagne wordt al te vaak overladen met tomatensaus. Helaas, want deze Italiaanse specialiteit leent zich tot boeiende experimenten, alleen al doordat je er allerlei restjes in kunt verwerken. Deze versie bekoort, met dank aan een toefje rucola en een flink stuk brie.

Voor 8 personen:

4 venkelknollen

1 pakje rucola

Scheut olijfolie

1 bosje bieslook

60 g pecorino

160 g macadamianoten

500 g ricotta

2 geitenkaasjes (ca. 200 g)

800 g Italiaanse venkelworstjes

750 g verse lasagnevellen

400 g brie

250 g geraspte emmentaler

200 ml haverroom

1. Bereid de pesto. Maak de venkel schoon en hak fijn. Doe de steeltjes en blaadjes in de kom van een blender (zet de in plakjes gesneden knollen opzij). Doe in de kom ook de rucola, bieslook, pecorino, olijfolie, macadamianoten, peper, zout en een beetje water. Mix en zet opzij.

2. Bak de plakjes venkel bruin in een pan (ze moeten zacht zijn, maar mogen hun beet niet verliezen). Zet opzij.

3. Snijd de worstjes in plakjes en bak die in een pan. Plet ze met een vork zodra ze beginnen te garen. Zet opzij.

4. Doe de ricotta en geitenkaasjes in een kom. Meng met de helft van de pesto. Breng op smaak. Zet opzij.

5. Bouw de lasagne op in een schaal (wij gebruikten een schaal van 40 x 30 cm). Begin met een laag ricotta-geitenkaas-pestomengsel. Bedek met een lasagnevel. Ga verder met een laagje pesto zonder kaas en leg daarop wat gebakken venkelplakjes. Voeg een deel van de in plakjes gesneden brie toe (bijvoorbeeld in vier evenwijdige stroken). Spreid daarover wat worstvlees uit. Bedek weer met een vel lasagnedeeg. Herhaal tot alle ingrediënten verwerkt zijn. Werk af door te bestrooien met geraspte emmentaler.

6. Verwarm de oven voor op 200°C. Zet de lasagne in de oven. Haal ’m er na 10 minuten uit en giet de haverroom erbij. Zet weer 10 minuten in de oven. Kies dan hete lucht gecombineerd met de grill gedurende nog eens tien minuten (houd alles goed in het oog). Totale gaartijd: ongeveer 30 minuten. Serveer.

Tip: laat voor een vegetarische versie de worst weg. Drink er een pittige wijn bij, bijvoorbeeld de Pinot Noir ‘Runz’ van het domein Rieffel.

1 © DIANE HENDRIKX

2 © DIANE HENDRIKX

5 © DIANE HENDRIKX