Lisa Gachet, de ontwerpster van het merk Make My Lemonade, liet zich voor de keten Maisons du Monde inspireren door de popkleuren en de jarentachtigesthetiek van de Memphis-school. Het resultaat is een collectie waarin hoeken en rondingen harmonieus samengaan in lenteachtige pasteltinten, en waarvan de volledige winst wordt gedoneerd aan de inclusieve feministische vereniging En Avant Toutes, die een einde wil maken aan geweld tegen vrouwen en lgbtq+-mensen.

maisonsdumonde.com