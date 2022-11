Hoe te hosten

Hoewel de plantaardige keuken de laatste jaren behoorlijk in opmars is, vindt nog niet iedereen het even gemakkelijk om gasten een veganistische maaltijd voor te schotelen. In haar nieuwste boek Dinner Served bundelde foodblogger Morgane Van Marcke, bekend van Humbly By Morgane en het tablewarelabel Ceremony, meer dan zestig plantaardige recepten voor ‘kieskeurige eters’. Daarnaast schoof de Antwerpse aan tafel bij verschillende vrienden voor een reeks tips over hoe je tafel te dekken en een etentje te organiseren. De ideale snelcursus met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht.

Morgane Van Marcke, Dinner Served, 24,99 euro, verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts.