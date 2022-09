Groter dan K3

Een gloednieuwe expo in het Londense V&A richt de blik op Hallyu, oftewel de ‘Koreaanse Koorts’. De populariteit van Zuid-Koreaanse cultuur nam de afgelopen jaren stelselmatig toe, en dat zal je (kind) geweten hebben.

Tijdens de mannenmodeweek van Parijs in juni stonden honderden, misschien wel duizenden opgewonden tieners dicht tegen elkaar gedrukt in de straten voor en achter het Palais de Tokyo, waar de show van Celine plaatsvond. In hun vizier: Lisa, van de meisjesgroep Blackpink, en V, van boyband BTS. Het gebeurt zelden dat leden van die twee K-pop-sensaties op hetzelfde event worden gesignaleerd, en de hysterie was navenant.

De Zuid-Koreaanse golf – Hallyu – zwelt al even aan. Het is meer dan tien jaar geleden dat Gangnam Style, de ietwat onnozele megahit van rapper PSY, wereldwijd de aandacht vestigde op de Zuid-Koreaanse popcultuur. Het fenomeen is sindsdien volwassen geworden. Boybands als Big Bang, Shinee en EXO waren al behoorlijk populair, maar BTS geldt officieel als ’s werelds meest succesvolle popgroep. Girls Generation, 2NE1, Aesap en T-ara deden internationaal vonken overslaan, maar Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa van Blackpink zijn in 2022 groter dan pakweg Taylor Swift. De vier worden overigens gesponsord door luxemerken: Jisoo door Dior, Jennie door Chanel, Rosé door Saint Laurent, en Lisa door Celine.

De girlband Aespa in 2021. © SM ENTERTAINMENT

Content uit Zuid-Korea scoort ook hoge toppen op televisie en in de cinema (recente Oscar-winnaar Parasite), om nog maar te zwijgen van voeding (de hype voor alles wat gefermenteerd is) en beauty. In de mode zijn er weinig gevestigde Koreaanse labels met globale uitstraling, maar de esthetiek van K-pop helpt wel het aanbod van bedrijven als Shein te beïnvloeden, en dus hoe Generatie Z zich kleedt.

Het schiereiland overtroeft zowel China, dat veel groter is, maar waar de politiek stokken in de wielen steekt van de popcultuur, als Japan, waar de lokale entertainmentsector grotendeels in elkaar is gezakt. In het Westen vult K-pop misschien een cultureel vacuüm – uiteindelijk is Blackpink een soort K3, maar dan uitvergroot tot de zoveelste macht. De danspasjes zijn aanstekelijk, de looks spreken tot de verbeelding, de hits blijven hangen.

De tentoonstelling Hallyu! TheKorean Wave, die het hele najaar loopt in het V&A in Londen, zoekt de oorzaak van het succes van K-pop in de snelle transformatie van de Zuid-Koreaanse maatschappij vanaf het midden van de jaren vijftig. Bij de hoogtepunten: kostuums van onder meer Blackpink en BTS, de badkamer uit Parasite, en een drie meter hoge sculptuur van popster G-Dragon door kunstenaar Gwon Osang.

vam.ac.uk