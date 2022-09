Het Belgische designplatform B-Collective zet naar jaarlijkse traditie jonge creatievelingen in de schijnwerpers met een expo in hartje Brussel. Een naam om in de gaten te houden is Louise Richard. Tijdens haar master Textielontwerp zocht zij de voorbije twee jaar naar een manier om vergeten wol te herwaarderen. Van oude truien en wol creëerde ze het nieuwe materiaal MultiFelt, de basis voor een nieuw scala aan frisse textielontwerpen. Wie zei dat circulariteit wollig is?

b-collective.be