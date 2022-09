De liefste modetoer

Steeds meer kledinglabels lijken te begrijpen dat duurzaamheid geen vluchtig modewoord is. Het Antwerpse modemuseum MoMu biedt daarom sinds kort een Fashion & Sustainability Walk aan, waarbij modeliefhebbers tijdens een tocht door de stad ontdekken hoe de Antwerpse modescene zich ontwikkelt op het vlak van duurzaamheid. “We bieden een ander perspectief op mode en tonen hoe duurzaamheid heel breed doorheen de Antwerpse mode en geschiedenis verweven zit”, zegt museumdirecteur Kaat Debo. De rondleiding duurt twee uur, je kunt boeken in groep of aansluiten bij een tour elke tweede zaterdag van de maand. Het museum zelf gaat opnieuw open op 8 oktober.

momu.be