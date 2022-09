Aardige lamp

BC materials transformeert aarde van lokale werven tot bouwmaterialen; Micro Factory is een Brussels atelier dat makers uitnodigt om te creëren. Als beiden beslissen om hun kennis te bundelen, krijg je een bijzondere workshop die Lamp-A-Terre heet. Twee vrijdagnamiddagen kun je met hen een lamp maken: de basis kneed je uit gestampte aarde, afkomstig uit Brussel en omstreken. De lampenkap is van Notweed, een papiermerk dat werkt met invasieve planten. Er zijn maar tien plaatsen, snel zijn is dus de boodschap.

Deelnameprijs 350 euro (exclusief btw), inschrijven via tinyurl.com/earthlamp