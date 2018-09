De hand van Professor Guiseppe Bessi

Professor Guiseppe Bessi uit Volterra.

Deze buste komt uit het atelier van beeldhouwer, professor Guiseppe Bessi die in 1857 geboren werd in Volterra en daar ook in 1922 overleed. Guiseppe Bessi leerde het beeldhouwersvak ondermeer op de academie van Firenze. Hij verdiepte zich in het maken van bustes, ook van historische figuren als Beethoven en Jeanne d'Arc. Maar zijn atelier, opgestart in 1870, produceerde ook dergelijke massaproducten in neoklassieke stijl voor de toerist uit het begin van de 20ste eeuw. In deze buste herkennen we al wat art deco stijl. De waarde ligt rond de 300 à 400 euro. Is niet makkelijk meer te verkopen.