Viert vader: 15 straffe cadeaus voor Vaderdag

Op 11 juni is het Vaderdag. Of hij nu een enthousiaste vuurmaker is of eerder een vurige Tour-fanaat: vijftien cadeautips om de eerste man in je leven te verwennen.

© Burp Photography

1—Big Green Egg Barbecue, large model met onderstel en acacia zijplankjes, bij Gervi Outdoor, vanaf 2600 euro.

2—Belgische alcoholvrije gin, Botaniets, 33,95 euro.

3—Bordeaux leren sandaal Bernie, Morobé, 440 euro.

4—Knijper, Barbecook bij Van Uytsel, 8,10 euro.

5—Voorraadtrommels Paprika van geglazuurde keramiek in rood en groen, Rafael Bordallo Pinheiro via de Bijenkorf, vanaf 45 euro.

6—Kopje en schoteltje, uit de Midnight Flower-collectie van Marni by Serax, 35 euro.

© Burp Photography

7—Handtas Peekaboo IseeU van denim en leer met zwarte drinkfles, Fendi, prijs op aanvraag.

8—Spel Tour de France met knikkers en 3 wielrenners, Bernard & Eddy, 43 euro.

9—Defense Nightly Reconditioning, alcohol- en parfumvrije nachtcrème, Paula’s Choice, 36 euro.

10—Parfum Pacific, Hugo Boss, 75,90 euro.

11—Okerkleurige handdoek, Kim Vandepitte, 29,50 euro.

12—Horloge Alpiner Extreme Automatic, Alpina, 1495 euro.

13—Ovenschotels in roestvrij staal, beide Iittala, L (339,90 euro) en M (316,90 euro).

14—Parfum Le Male Elixir, Jean Paul Gaultier, 108,45 euro.

15—Scheercrème, Dior Homme, 52 euro.