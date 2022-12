Het was een jaar waarin het soms moeilijk positief blijven was, eentje waarin het woord ‘crisis’ vaker viel dan ons lief is, van klimaat- tot energiecrisis. Gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel. Illustrator Brecht Vandenbroucke tekende een samenvatting van het afgelopen jaar.

Spot enkele opvallende gebeurtenissen op de tekening hieronder. Scrol erover om te kijken of je geheugen je al dan niet in de steek laat.