Zomers weekendje in Parijs: 14 tips van Parijse lifestylejournaliste Hélène Rocco

De Franse hoofdstad is in de zomer rustiger dan je zou vermoeden. Veel Parijzenaars trekken dan de stad uit en door de luwte zakken ook de hotelprijzen. Parisienne Hélène Rocco schreef een nieuwe reisgids over haar stad en wij vroegen naar haar beste insidertips voor zomerse dagen à Paris.

Reisgidsen die geen reisgidsen zijn, zo zou je de boekenreeks Petits Atlas Hédonistes van uitgeverij Editions du Chêne kunnen omschrijven. Het zijn koffietafelboeken die je met paginagrote beelden meevoeren naar een bestemming. Je wordt niet overladen met reistips maar krijgt toch een pak info. De nieuwste editie, vertaald in het Nederlands, is er eentje over Parijs en werd geschreven door Hélène Rocco, met foto’s van Sophia van den Hoek.

De twee Parisiennes wonen er al jaren, al verdeelt Sophia haar tijd tussen de Franse hoofdstad en Rotterdam.

Onze eerste tip: volg hen op Instagram (@helenerocco en @parisunfolded). Ze kennen de stad tot in de kleinste hoekjes en hun beelden en tips hebben zo veel Parijse flair dat je bijna niet anders kunt dan meteen een ticketje voor de Thalys boeken.

Wij hadden de kans om met Hélène te gaan lunchen in restaurant Capitaine in Le Marais – een heerlijke no-nonsensebistro – en vroegen en passant naar haar beste tips voor een zomers weekend in Parijs. “Parijs is fantastisch in de zomer”, vertelt ze. “Ik zou het geheim willen houden, maar hotels zijn vaak goedkoper door de luwte in de stad. Veel Parijzenaars zijn dan op reis, waardoor de stad een tweede adem krijgt.”

1. Wandelen en apero: Canal Saint-Martin

Wandeltip: het 4,5 kilometer lange Canal Saint-Martin. “Om boten tussen twee waterniveaus te laten passeren telt dit kanaal negen sluizen en twee draaibruggen. Ook mooi zijn de gietijzeren loopbruggen met hoog Amélie Poulain-gehalte.” Bij grote dorst is er de Paname Brewing Company, een ambachtelijke microbrouwerij met een drijvend terras op het water. “Of koop apero on the go: spring even binnen bij Tawlet, een Libanese epicerie waar je mezze als picknick kunt meenemen. Eigenaar Kamal Muzawak is een foodactivist met gelijkaardige adressen in Beiroet. De hedendaagse culinaire scene in Parijs mixt invloeden van overal ter wereld en Tawlet is daar een mooi voorbeeld van.”

2. Wijn: Clos Montmartre

“Weinig mensen weten dat de Franse hoofdstad al sinds de Gallo-Romeinse tijd een wijncultuur heeft en dat je er nog altijd verschillende wijngaarden kunt bezoeken.” Clos Montmartre zit verstopt in de straatjes achter de Sacré-Coeur en er hangt een nostalgische en vintage vibe die helemaal past bij Montmartre. Je kunt de geheime stadswijngaard bezoeken, en een glaasje drinken, als je een ticket koopt voor het Musée de Montmartre. 36 euro (incl. toegang tot het museum, rondleiding in de wijngaard en wijndegustatie), museedemontmartre.fr

© Sophie Van den Hoek

3. Varen: Canal de l’Ourcq

Als het eens iets anders mag zijn dan een boottocht op de Seine: huur een elektrisch bootje op het Canal de l’Ourcq. “Je hebt er geen vaarbewijs voor nodig en onderweg passeer je Parijs op z’n zomerse best: langs de kades van dit kanaal komen vrienden en families bij mooi weer samen om te picknicken of Mölkky te spelen (een Fins spel waarbij je met een stok paaltjes omver gooit).” marindeaudouce.fr

Canal de l’Ourcq © Sophia Van den Hoek

4. Museumtuin: Maison de Balzac

“Ligstoelen met zicht op de Eiffeltoren, je vindt ze in Maison de Balzac, een museumpaviljoen helemaal gewijd aan auteur Honoré de Balzac.” Het was hier dat hij La Comédie Humaine schreef en het huis met grote tuin is zomaar gratis te bezoeken. 47 rue Raynouard

© Sophia Van den Hoek

5. Bloemen: Plein Air

“Masami Charlotte Lavault is bloemenkweker. In 2017 richtte ze Plein Air op, de eerste bloemenkwekerij in Parijs: een perceel van 1200 vierkante meter aan de begraafplaats van Belleville, in het 20ste arrondissement. Het is indrukwekkend wat ze daar heeft neergepoot.” Ze kweekt er meer dan 250 soorten bloemen, voornamelijk voor evenementen, en dat zonder insecticiden of kunstmest. Je kunt Plein Air bezoeken met een audiogids (5 euro), een tour die Lavault samen met geluidskunstenaar Antoine Bertin ontwierp. pleinair.paris

6. Fietsen: oevers van de Marne

De Marne is de langste rivier van Frankrijk en komt enkele kilometers ten oosten van Parijs samen met de Seine. “Langs de Marne vind je veel ouderwetse guinguettes (buitencafés) zoals Chez Gégène, die van de rivier een ideale route maken voor een fietstocht uit de stad. Een huurtip van Hélène: Paris Bike Tour levert een fiets af op jouw adres. En haar routetip: meander van Joinville-Le-Pont naar Noisiel. Om terug te keren naar Parijs kun je vanaf het RER-station Noisiel-Le-Luzard je fiets meenemen op de trein. parisbiketour.net

7. Dakterras: hotel Rochechouart

“Dit hotel in het hart van Montmartre heeft een rooftopbar en restaurant met een prachtig uitzicht over de stad. Het is een van mijn favoriete terrassen om in de zomer lange avonden door te brengen.” Je hebt er zicht op de typische daken van Parijs en de basiliek Sacré-Coeur, en als de zon ondergaat, kleurt de skyline helemaal roze. hotelrochechouart.com

8. Moskee: Grande mosquee de Paris

De moskee van Parijs staat niet hoog op de radar van toeristen, maar is een must-see. “Op de binnenplaats is de zomer nooit ver weg, want zuilengalerijen, mozaïeken en een theesalon omgeven door citroen- en granaatappelbomen brengen een exotische sfeer naar het hart van Parijs.” Prijs van een toegangsticket? Amper 3 euro. grandemosqueedeparis.fr

© Sophia Van den Hoek

9. Park: Jardin du Luxembourg

Aan de rand van Saint-Germain-des-Prés doet de Jardin du Luxembourg denken aan de Boboli-tuinen in Firenze. “Al vele jaren komen kinderen hier in de zomer met miniatuurzeilboten op een vijver spelen. Nostalgie ten top.” Het park heeft ook een rozentuin, tropische kassen en zelfs een bijenboerderij. Overal staan groene stoelen verspreid en in de Jardin du Luxembourg wordt ook geschaakt en longue paume gespeeld, de voorloper van tennis.

© Sophia Van den Hoek

10. IJs: Folderol

Vins et glaces, wat een combinatie. “Bij Folderol verkopen ze ijsjes en wijn en in tegenstelling tot klassieke ijsjeszaken zijn ze ook tot ’s avonds laat open.” Folderol is een hippe glacerie, een trend die je wel meer ziet in foodiebuurt Le Marais. folderol.com

11. Lunch: Maison maison

“Een tip voor een lunch aan de Seine is Maison Maison. Mede-eigenaar is Deborah Pham, ook al oprichtster van het indie magazine Mint.” Je zit er pal aan het water, op wandelafstand van het Louvre. De chef is Italiaanse en de gerechten brengen een snuifje dolce vita naar Parijs. @maisonmaisonparis

12. Park: Parc Monceau

“Een Korinthische zuilengalerij, een rotonde en een grote vijver maken van dit park een van de meest romantische tuinen van de stad, waar Parijzenaars op zonnige dagen komen nietsdoen.” De groene long wordt omgeven door luxueuze herenhuizen en de straten in de omgeving zijn genoemd naar schilders. Claude Monet maakte hier overigens zes schilderijen.

© Sophia Van den Hoek

13. Lunch: Olga

“Vlak bij de Seine en haar kades waar Parijzenaars zo graag rondhangen, is Olga een leuke foodietip voor een sandwich of ander lekkers voor een kadepicknick. Deze winkel verkoopt kaas, wijn en de betere broodjes. Ze openden nog niet zo lang geleden in het 12de arrondissement.” Enkele weken na de opening stonden ze al in The New York Times en werden zo meteen gebombardeerd tot hotspot van het moment.

14. Park met café: Buttes-Chaumont

Een stadspark met veel hoogteverschillen en bijgevolg indrukwekkende uitzichten over Parijs. In het midden staat een imposante brug van 22 meter hoog die je meeneemt naar een eilandje. Het park is 25 hectare groot, je kunt er makkelijk de tijd uit het oog verliezen, ook al omdat je veel cafeetjes in en rond het park vindt. “Ik hou van Désirée, een café-bloemist gerund door twee vrouwen. Je vindt er bloemen van Masami Lavault, die in Parijs een bloemenkwekerij startte (zie tip Plein Air). Ze serveren lekkere koffie, sapjes en natuurlijk cake. In het park zelf is Rosa Bonheur een aanrader, een klein cafépaviljoen helemaal in het groen.” rosabonheur.fr

Hélène verhuisde na haar studie in 2015 naar Parijs, waar ze lifestylejournaliste werd. Ze schreef onder meer voor de magazines Milk Décoration en Dim Dam Dom en vandaag is ze hoofdredacteur van designwebsite ideat.fr. Sophia is een Nederlandse fotografe van wie we vermoeden dat haar beelden van eten en reizen door veel volgers worden opgeslagen als reistip. Als ze iets deelt, wil je erheen, het proeven of er gewoon meteen zijn. Ze werkt onder meer voor Harper’s Bazaar, Suitcase magazine en Elle Eten en heeft ook veel restaurants als klanten, dus als je haar volgt, weet je meteen wat er leeft.