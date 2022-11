Skiën als extraatje: next level wintersport in Lapland

Wintersport in Lapland betekent eindeloos avontuur in dito sneeuwlandschappen. Scooteren of met een buggy over het ijs? Check! Maar ook een tochtje met husky’s, sneeuwschoenen of op de latten zit erin. En dat in de adembenemende Lapse natuur.

En dan vergeten we nog het ijsvissen en -floaten, het feit dat je daarna recht de sauna in mag of kunt dutten in een iglo met zicht op noorderlicht. Kortom: wintersport in Lapland laat het doorsnee skistation ver achter zich.

Lappen op de latten

First things first: ja natuurlijk kan je ook skiën en snowboarden in Lapland. Je vindt er 191 skiliften voor 383 kilometer piste. Ylläs is het grootste skigebied (Finland, met 53 km), het hoogste is Big Wood (Rusland, tot 1047 m). In Fins Lapland is het echter niet de populairste sport. De bergen lenen zich immers niet alleen goed voor je skilatten of plank, de bescheiden hoogteverschillen en betrouwbare sneeuwval zijn goed nieuws voor wie wilt langlaufen.

© Getty

Rackets onder je voeten

Hikers kunnen eveneens hun hart ophalen in Lapland, maar niet zonder eerst een stel tennisrackets onder hun schoenen te binden. De ongerepte en ondergesneeuwde natuur maken het landschap overweldigend mooi maar meteen ook minder toegankelijk. De sneeuwschoenen verdelen je gewicht over een groter oppervlak waardoor je niet wegzakt. Zo kunnen ook minder ervaren wandelaars hun weg door de sneeuw banen naar minder bereikbare plekken.

© Getty

Geef er een Lap op

Echte daredevils zien een toertje icedriving vast zitten. Daarbij kan je je rijvaardigheid op het ijs uittesten tijdens een snelle rit in een buggy. De lokale Lap verplaatst zich echter het liefst per sneeuwmobiel. Je kunt er grote afstanden mee afleggen en de scooter geeft een groot gevoel van vrijheid. Met een snelheid van pakweg 30 kilometer per uur glijd je door het Lapse landschap, richting meest ongerepte gebieden.

© Getty

Wintersafari

Je kunt ook met de sneeuwscooter op wintersafari vertrekken. Tijdens zo’n meerdaagse overnacht je onderweg in authentieke hutten. Geen elektriciteit, wel haardvuur en een met hout gestookte sauna. Ver weg in de ongerepte natuur is er bovendien geen lichtvervuiling, wat de kans op noorderlicht aanzienlijk verhoogt. En: wie Lapland zegt, denkt meteen aan rendieren. Die kom je vast ook wel eens tegen tijdens je sneeuwsafari.

© Getty

Pure huskypower

Om de ervaring helemaal compleet te maken, kan je je pk’s inruilen voor een roedel husky’s. Dat betekent niet dat het meteen stapvoets gaat. Achter zo’n tros energieke viervoeters zoef je door de magisch setting, met enkel het geruis van de slee of je oprecht enthousiaste copiloot. Een korte hondensleetocht zonder overnachting is eveneens een optie.

© Getty

Zelf je iglo bouwen

Want misschien wil je wel blijven slapen in een iglo die je eigenhandig hebt opgetrokken? In Fins Lapland kun je leren hoe dat moet. Een iglo is verrassend warm vanbinnen, een goede slaapzak en zachte rendierhuiden doen de rest. Geen ijsblok in de maag? Logeer in een kant-en-klare exemplaar in de Finse natuur of een heus ijshotel in Zweeds Lapland. Nog mooier is dat zo’n iglo in de wilde natuur zich prima leent om het noorderlicht te zien.

© Getty

Vertrokken met het noorderlicht

Er zijn zelfs glampings met transparante tenten voor noorderlichtspotters. Reizigers zakken speciaal af naar het Noorden, enkel en alleen om de Aurora Borealis te kunnen waarnemen. Ga je op wintersport in Lapland, dan heb je dat fenomeen straks misschien zomaar tussen je vakantiefoto’s zitten. De zon krijg je er tussen november en januari maar weinig te zien. Maar omdat de sneeuw het licht weerkaatst, is het overdag toch niet stikdonker.

Extra icy

Vissen hoort ook bij de wintersport in Lapland, vooral in het Noorse gedeelte. Je trekt eropuit met een ijsboor en vishengel en wacht geduldig tot je de vangst op je houtvuurtje kunt gooien. Aan de Finse kant is icefloating een ding. Dat is geen ijsbeerzwemmen voor gevorderden maar eerder dobberen tussen het ijs in een speciaal pak dat je warm houdt.

© Getty

Après-ski met spa

Het staat buiten kijf dat ook sauna’s en jacuzzi’s hier op de meest geweldige locaties zijn neergepoot. Je lichaamstemperatuur op punt houden is hier immers een levensstijl en daarbij biedt Lapland het beste van drie werelden. In Noorwegen zijn ze dol op hot tubs, al dan niet onder de blote sterrenhemel. De Zweden lopen dan weer helemaal warm voor een Scandi-style spa. En Finland heeft uiteraard zweethutten in alle variëteiten. Je zal er weinig logies vinden zónder privésauna. Daarna zijn je wintersportspieren er weer helemaal klaar voor.