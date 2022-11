Wolven knuffelen, walvissen spotten en het noorderlicht bewonderen: Noord-Noorwegen is de perfecte winterbestemming

Besneeuwde bergen en witte stranden, kleurige vissersdorpjes, heel veel rendieren en een hoge kans op noorderlicht… De echte winter vind je in Noord-Noorwegen, het perfecte decor voor een magische wintervakantie

Noord-Noorwegen heeft nogal wat eilanden, waaronder Tromsø, de grootste stad en ideale uitvalsbasis. Ook om eilandengroep Vesterålen – het noorden van Nordland – kun je moeilijk heen. De plaats is vooral bekend bij walvisspotters omdat de dieren zich hier het hele jaar door dichtbij de kust wagen. In Andenes – de meest noordelijke plaats van het eiland Andøya – kun je mee op walvissafari. Door de ligging op de rand van een continentale plaat is er een grote canyon waar walvissen het hele jaar door graag vertoeven.

© Getty

Nog meer vis

Ook echte vis wordt hier trouwens heel serieus genomen. Vissers en handelaren woonden eeuwenlang in fotogenieke vissersdorpjes zoals Nyksund, waar de kleurrijke vissershutten nu ingenomen zijn door kunstgalerijen, musea en goede restaurants. Kan je maag ertegen, dan kun je zelfs een heuse viskwekerij bezoeken. Of ga – in oliepak – mee op een vissersboot… Kabeljauw is hier trouwens zo geliefd dat de hele vis wordt verorberd – van de eitjes tot de tong. Er worden zelfs wedstrijden kabeljauwtong-snijden georganiseerd.

© Getty

Donker en (noorder)licht

De zwarte stranden met witte sneeuw maken je trip helemaal surreëel, alsof je op een andere planeet bent. Nog bevreemdender: in de winter kan het overdag lang wachten zijn op licht. Vanaf eind september en tot laat in mei treedt het duister in van de vroege namiddag tot de late ochtend. Soms blijft het gewoon de hele dag donker, wat dan weer perfect is om het noorderlicht te spotten. De beste plek hiervoor is een open plek in de natuur, dus zonder lichtvervuiling. Van september tot en met april is het winter in Noord-Noorwegen, dan heb je de grootste kans om de groene sluiers te zien. Veel hangt echter ook af van de weersomstandigheden.

Lichtwekker

Er bestaan apps die de kans inschatten en hotels vinden het niet vreemd om gasten te wekken die het fenomeen koste wat het kost willen aanschouwen. Ben je echt helemaal weg van de Aurora borealis, bezoek dan zeker het Andøya Space Centre. Er worden nog geregeld raketten gelanceerd maar er zit ook een interactief museum dat zeker kinderen heel leuk zullen vinden. Je leert er alles over het noorderlicht en het heelal en gaat de ruimte in in een heus astronautenpak.

© Getty

Dancing with wolves

Doorgewinterde hikers weten deze regio zeker te smaken, zelfs ’s winters – op sneeuwschoenen weliswaar. Onderweg kom je geheid een eland of rendier tegen. Of misschien zelfs een wolf… In het wild zijn wolven nogal mensenschuw. Wil je ze toch per se live ontmoeten, dan kan je naar Polar Park voor een meet & greet. De dierentuin van 110 hectare, op 70 kilometer van Narvik, huisvest vooral dieren die met uitsterven bedreigd zijn. Ze hebben een programma om wolven aan mensen te laten wennen zodat ze elkaar op een veilige manier kunnen leren kennen.

Blijven slapen

Via een tunnel kom je ongemerkt in een kleine lodge waar je de dieren al kunt gadeslaan en vooral ook horen… Na een grondige controle – je mag geen bont, dons, handschoenen, hoed of oorbellen dragen of zwanger zijn – mag je erbij. Valt de kennismaking in de smaak bij de viervoeters, krijg je een wolventong in je gezicht bij wijze van begroeting. De experience op zich is al best prijzig. Heb je een iets steviger budget, dan kan je zelfs blijven slapen in de lodge.

© Getty

Stukje Lapland

Lijkt rendieren begroeten je toch iets relaxter? Dan moet je bij de Sami zijn. Sami zijn de inheemse bewoners van Lapland, dat geen land is maar een uitgestrekte regio waartoe ook Noord-Noorwegen behoort. Er zijn ruw geschat zo’n 80.000 Sami’s, zowat de helft daarvan woont in Noorwegen, vooral in nederzettingen in het noorden. Wil je kennismaken met hun levensstijl, dan is een rendierboerderij een goede start. In Noorwegen mogen immers alleen de Sami rendieren houden. Dat zijn er meer dan 200.000, een markering in het oor geeft mee van welke familie het dier is.

Van gewei tot stoofpot

Zie je onderweg een rendier zonder gewei, dan is dat heel normaal, deze tijd van het jaar. Het valt het af zodat de dieren iets meer energie hebben om te overwinteren. Daarna groeit het terug. Sami gebruiken echt álle delen van het rendier, zowel het vlees als de vacht – voor kleding – en het gewei (gebruiksvoorwerpen en kunst). Je kan daarnaast ook op hondensleetocht met de Sami, kamperen in een Samische tent of proeven van de traditionele Samische keuken met bidos – een rendierstoofpot.

© Getty

Hou het warm

Van november tot april is het écht winter in Noord-Noorwegen, met temperaturen tussen min 20 en 0°C. De arctische zeebries kan de gevoelstemperatuur nog flink doen dalen. Met thermische kleding en vele laagjes onder een sneeuwproof jas hoeft dat echter geen probleem te zijn. Zorg ook voor schoeisel dat je voeten warm houdt, en jou rechtop, in de sneeuw.