In Parijs zuchten de bruggen onder liefdesslotjes, in Firenze staan toeristen wang aan wang tijdens een kerkbezoek en aan de Spaanse kust ziet menig strand zwart van het volk. De planeet lijkt wel te klein voor al dat toerisme. Toch niet: deze vijf bestemmingen krijgen ondanks hun aantrekkelijkheid nauwelijks buitenlanders op bezoek.

Op basis van de meest recente gegevens van de Wereldtoerismeorganisatie van de Verenigde Naties weten we welke 's werelds minst bezochte landen en overzeese gebieden zijn. Ondanks hun onpopulariteit hebben ze nochtans een verzameling van natuurschoon, cultuur en geschiedenis te bieden die nog gespaard is gebleven van mensenmassa's en selfie sticks.

Door je toch te wagen aan zo'n bestemming waar je weinig over weet, zal je je reis afleggen met een ongekend gevoel van verwondering. En dat is tenslotte reizen pur sang, niet? Al is het belangrijk om respect te tonen voor de natuur en de locals, die niet altijd gewend zijn aan buitenlands bezoek.

Tuvalu, een van de meest afgelegen landen ter wereld © Getty

1. Tuvalu

Het contrast tussen het meest en het minst bezochte land in de wereld is groot. In 2017 kwamen bijna 87 miljoen internationale toeristen aan in Frankrijk. In datzelfde jaar bezochten slechts 2000 internationale toeristen het paradijselijke land Tuvalu, waar je met gemak een ??strand - of zelfs een heel eiland - voor jezelf kan vinden.

Tuvalu, tot in 1978 de Ellice-eilanden genoemd, is een Polynesische archipel in de Grote Oceaan van meer dan honderd kleine eilanden. Het is een van de meest afgelegen landen ter wereld en, na Vaticaanstad en Nauru, het land met het kleinste inwoneraantal. Dat staat momenteel op ruim 11.000 inwoners.

Alleen het hoofdeiland, Funafuti, heeft een luchthaven. Van daaruit vertrekken reizigers dan met de passagiersveerboot naar de verschillende baaien die doen denken aan de populaire Fiji-eilanden. Alleen blijf je in dit ongerept toevluchtsoord gespaard van de drukte en kan je rustig toekijken hoe vliegende vissen over het water scheren, een luie middag doorbrengen in een hangmat of snorkelen naar de felgekleurde koraalriffen.

Als je een reis naar Tuvalu wil plannen, wacht dan beter niet te lang: de stijgende zeespiegel wordt hier al lang als een existentiële dreiging gezien voor de vele paalwoningen. Bereid je ook voor op enig avontuur, want buiten op Funafuti zijn er geen commerciële accommodatiegelegenheden te vinden.

De Republiek Kiribati ligt in de Grote Oceaan © Getty

2. Kiribati

De Republiek Kiribati ligt in de Grote Oceaan en bestaat voor uit drie uitgestrekte eilandengroepen: de Gilberteilanden, de Phoenixeilanden en het overgrote deel van de Line-eilanden.

De hoofdstad van Kiribati is Tarawa, dat in strikt geografische zin geen stad is, maar een hele atol (ringvormig eiland), met verschillende al dan niet met elkaar vergroeide nederzettingen. Zuid-Tarawa, waar de regeringsgebouwen zich bevinden, is de grootste en eigenlijk de enige echte stad van het land.

Hoewel het naburige Fiji op slechts zo'n tweetal kilometer ligt, maken weinig toeristen de oversteek naar Kiribati. De reizigers die dat wel doen, zullen getrakteerd worden op een warme gastvrijheid en misschien zelfs een uitnodiging voor een traditioneel feest ontvangen.

Ben je een van de gelukkigen, dan zie je misschien dansers in pandanus-rokken, hoor je trommels een traditioneel ritme spelen of krijg je vruchten van de broodboom, wortelknollen van de taro-plant of het zachte vlees van een gekiemde kokosnoot geserveerd.

De Marshalleilanden, vernoemd naar ontdekker John Marshall © Getty

3. Marshalleilanden

De Marshalleilanden liggen in de Stille Oceaan ten noorden Kiribati. De eilandengroep is vernoemd naar de Britse ontdekkingsreiziger-kapitein John Marshall, die er in 1788 voet aan wal zette.

Tussen 1946 en 1958 hielden de Verenigde Staten talloze kernproeven boven het atol Bikini, met gezondheidsgevolgen voor de lokale bewoners. Later sloot het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken ter compensatie een miljoenenovereenkomst voor de bewoners en nog steeds vaart er jaarlijks een Amerikaans militair schip, uitgerust met een stralingslaboratorium en de benodigde apparatuur, langs de eilanden om de gezondheid van de bewoners te onderzoeken en te testen op de gevolgen van ioniserende straling.

Ondanks die wat gure geschiedenis, zijn de Marshalleilanden een van 's werelds meest spectaculaire duiklocaties geworden. Alleen al rond Bikini liggen er meer dan een dozijn scheepswrakken op de zeebodem, die werden gebruikt voor nucleaire doeloefeningen. In dit scheepskerkhof, getransformeerd in een griezelige speeltuin onder water, zullen avontuurlijke duikers graag op ontdekkingstocht gaan. En onderweg komen ze natuurlijk ook kleurrijke koraalriffen en talrijke scholen vissen tegen.

De Marshalleilanden tellen 26 luchthavens met regelmatige commerciële verbindingen. Niet onbelangrijk is dat slechts twee daarvan internationaal zijn: die in de hoofdstad Majuroen en in Kwajalein, het meest bevolkte atol van het land.

De uitgestrekte stranden van Montserrat © Getty

4. Montserrat

Montserrat is een eiland in de Caribische Zee, ten zuidwesten van Antigua en ten noordwesten van Guadeloupe. Het eiland werd ontdekt in 1493 door Columbus, die het vernoemde naar de berg Montserrat bij Barcelona.

Het landschap van dit Caribische eiland werd grotendeels gevormd door de vulkaan Soufrière. In de jaren 90 werd veel van Montserrat overschaduwd door vulkaanuitbarstingen, toen de hoofdstad Plymouth bedolven raakte onder een diepe laag as en vulkanische steen. Tegenwoordig komen reizigers met het vliegtuig of de veerboot van het nabijgelegen eiland Antigua om de gevolgen van de woeste kracht van de vulkaan te zien in deze moderne versie van Pompeii. Zo zie je in de verlaten spookstad Plymouth de verzonken toren van een 17e-eeuwse kerk die grijs werd van as en de ruïnes van een ooit groots hotel.

De kustlijn van Montserrat bestaat uit rotsformaties, zandstranden, helderblauw water en veel begroeiing. In de wateren rondom Montserrat liggen vele kleurrijke koraalriffen die uitnodigen om te duiken en te snorkelen. Het binnenland wordt dan weer grotendeels bedekt door regenwouden. Voor je vertrekt is het wel sterk aan te raden om het laatste reisadvies raad te plegen, vanwege de actieve vulkaan.

De rotsen van Niue © Getty

5. Niue

Niue is een Polynesisch paradijs dat vooral uitblinkt in zijn onderwaterleven. Het water is er zo helder dat je op sommige plaatsen tot zeventig meter diep kan kijken. Koraalriffen en vissoorten leven er in alle vormen en kleuren.

Van juli tot oktober komen de bultruggen dicht genoeg bij het eiland om ze vanaf de kust te kunnen spotten. In die maanden worden de geluiden van walvissenliedjes en slaande staarten meegevoerd door de zeewind.

De kustlijn van het eiland bestaat grotendeels uit witte zandstranden en indrukwekkende rotsformaties. In het binnenland vallen veel grotten en ongerepte stukken natuur te ontdekken.

De bevolking leeft van zelfvoorzienende landbouw en is daarnaast grotendeels afhankelijk van de Nieuw-Zeelandse overheid. Het klein beetje industrie dat er is bestaat uit de verwerking van passievruchten, limoenolie, honing en kokosroom. Leuk detail: dit eiland heeft een afbeelding van Pikachu op de munten van $1 gedrukt. Benieuwd of er ook Pokémons te vangen zijn.