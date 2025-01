Knolvol: 10 recepten voor gevulde aardappelen

Een simpele (zoete) patat transformeer je zonder veel moeite in een copieuze maaltijd. Budgetproof of super-de-luxe, licht en gezond of echte comfortfood: tien recepten voor gevulde aardappelen.

Vallen de muizen dood in de keukenkasten en valt er ook in de koelkast weinig meer te rapen dan wat kliekjes? Een goed gevulde voorraadkast is niet altijd noodzakelijk: met je restjes en enkele overgebleven aardappelen knutsel je makkelijk een verrassend gerecht in elkaar. Tien recepten om je te inspireren.

10 recepten voor gevulde aardappelen

1. Aardappel met parmezaangratin

Een gerecht voor de fans van raclette en co: het uitgelepelde kruim pimp je tot een lichte puree, afgewerkt met een enkel blaadje spinazie, een eidooier en wat rasp van je blok parmezaan.

Naar het recept

2. Zeebrugse aardappel

Chef Cédric Poncelet buigt zich in Knokke veelal over de Franse keuken en waagt zich met dit recept aan de alledaagse aardappel. Bestrooid met Zeebrugse garnalen – die vandaag hun gewicht in goud waard zijn – geeft dat heuse haute cuisine.

Naar het recept

3. Gepofte zoete aardappel met koolrabi en komkommersalade

Foodblogger Karolien Olaerts schudt deze gezonde vegetarische schotel uit haar mouw. Haar gepofte zoete aardappel met koolrabi geeft ze een upgrade met geitenkaasdressing. Voor koppige carnivoren voeg je makkelijk wat blokjes spek toe.

Naar het recept

4. Mexicaanse aardappel in de schil

Een restje ham, kaas, maïs en een lepel yoghurt en je vertoeft zo in Mexico. Je kunt deze aardappelen zelfs op voorhand klaarmaken, je hoeft ze dan maar in de oven te schuiven wanneer de honger toeslaat.

Naar het recept

5. Trio van gevulde bintjes

Enkel nog een half plakje zalm, brokje kaas en een stuk kipfilet in huis? Perfect, want net wat je nodig hebt om dit trio van gevulde aardappelen samen te stellen. Met nog wat kruiden erbij maak je er drie heerlijke combinaties mee.

Naar het recept

6. Surprise-aardappel met ei

Deze verrassingsaardappel zit letterlijk eivol smaak. Vul de uitgeholde exemplaren met een geutje room, een eitje en wat boter en je kunt je tafelgasten een even simpel als schitterend brunch- of lunchgerecht voorschotelen.

Naar het recept

7. Kruidige gepofte bataat

Vergeet die wakke ovenfrietjes, de bataat is immers iets helemaal anders dan een koolhydraatarme frietaardappel. Gepoft kun je hem laten schitteren in al z’n glorie, gevuld met kruidig kruim en spinazie met een cheesy accentje.

Naar het recept

8. Gevulde aardappelen met zure room en tuinkruiden

Een frisse aardappel voor bij je vleesgerechten? Denk dan aan dit alternatief voor de typische barbecue-aardappelen met kruidenboter: vul je piepers op met zure room en tuinkruiden.

Naar het recept

9. Gegrilde zoete aardappels met champignons

Zoete aardappelen hoeven niet zo lang op de gril als gewone, doe er je voordeel mee. Serveer ze met gebakken paddenstoelen, zure room en een restje ui, of met gebakken boerenkool, blauwe kaas en een klein beetje roomkaas.

Naar het recept

10. Gepofte zoete aardappel met cottage cheese en chili-jam

Ook cottage cheese en chili-jam geven de smaak van een gepofte zoete aardappel extra diepte. Lekker smeuïg, pittig en toch licht.

Naar het recept

