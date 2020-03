De perfecte uitjes voor als we straks weer in groep op pad mogen.

Online bosgids

Natuurpunt heeft een bosgids die je gratis kunt downloaden op hun website. Het verschil tussen een wilg, populier en esdoorn wordt er bladfijn uitgelegd, je krijgt een minivogelcursus plus een overzicht van de mooiste boswandelingen. Tijd om eindelijk die eik van een beuk te leren onder...

Natuurpunt heeft een bosgids die je gratis kunt downloaden op hun website. Het verschil tussen een wilg, populier en esdoorn wordt er bladfijn uitgelegd, je krijgt een minivogelcursus plus een overzicht van de mooiste boswandelingen. Tijd om eindelijk die eik van een beuk te leren onderscheiden... natuurpunt.be/pagina/vraag-je-gratis-bosgids-aanLangs het Pad van Ad in het minder gekende Heverleebos en Meerdaalwoud in Vlaams-Brabant staan sprookjesachtige en mysterieuze sculpturen. De levensgrote uilen of extra large paddenstoelen lijken op de imposante stenen beelden die Paaseiland zo beroemd maken, maar de Belgische versies zijn in hout getekend. De Leuvense kunstenaar Ad Wouters maakte ze van de stammen van afgestorven eiken.toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/het-pad-van-advlaanderenvakantieland.be/artikel/exotische-beelden-het-meerdaalwoudJe zou niet denken dat er veel reeën in Vlaanderen ronddartelen, maar dat doen ze wel. Ze zijn intussen met tienduizenden en onder meer het Brakelbos in de Vlaamse Ardennen is een thuishaven. Het voorjaar is een goed seizoen om ze te spotten. Dat is meteen ook het moment waarop de boshyacinten hun kop opsteken en dat maakt van het Brakelbos een onder-de-radar alternatief voor het Hallerbos. natuurenbos.be/brakelbos, op waarnemingen.be kun je zien waar reeën gespot worden als je 'capreolus capreolus' ingeeft. vlaanderenvakantieland.be/artikel/scandinavisch-mooi-brakel