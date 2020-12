Ook zo aan het hunkeren naar verre oorden? Designredactrice Amélie Rombauts haalt haar lievelingsbestemming Japan gewoon in huis.

1. Doen

In Japan is het inpakken van een geschenk of brief niet iets wat je in een handomdraai doet. Het is een kunst, een ritueel en een manier om je respect of vriendschap te uiten. Nu we elkaar misschien niet fysiek zullen zien dit eindejaar, kunnen we kaarten en pakjes voor zich laten spreken. Op YouTube vind je duizenden tutorials die je plooi- en inpaktechnieken bijbrengen. Zoek op trefwoord furoshiki als je met textiel wilt inpakken en origata met papier. Bijpassend wikkelmateriaal en andere hebbedingen vind je bij MuchWOW Shop. muchwowshop.com Sinds deze lente kun je het oeuvre van Hayao Miyazaki, de man achter Studio Ghibli, op Netflix bekijken. De Japanse animatiestudio maakte een paar meesterlijke tekenfilms die je meteen de uitgemolken formats van Disney doen vergeten. Absolute aanraders: My Neighbor Totoro, Spirited Away, Ponyo, The Tale of the Princess Kaguya, Princess Mononoke en Castle in the Sky. Of weet je wat? Bekijk ze gewoon alle eenentwintig. netflix.com Omdat Jonas Kellens van het Antwerpse restaurant DIM Dining zijn menu's in normale tijden begeleidt met aangepaste sakes lanceerde hij net een webshop waar je zijn selectie heerlijke rijstwijn kunt vinden. Bij het degusteren van een drie jaar oude Daruma Koshu verdiep je je in het lijvige boek Sake: The History, Stories and Craft of Japan's Artisanal Breweries van Hayato Hishinuma. Zo is het drankverbruik toch een beetje goed te praten. dimdining.be/shop