Vakantie met kinderen: tips van Dendermonde tot Londen

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt naar de beste tips voor trips. Deze week: kinderen, kastelen en kamperen in de mix.

Kleine cultuurvreters

Op 1 juli opende Young V&A, een afdeling van het Londense Victoria & Albert Museum helemaal gewijd aan kinderen. Ze bestond eerder al maar werd de voorbije drie jaar gerenoveerd, met de hulp van een team kinderen als raadgevers. Verwacht je aan mini scooters, poppenhuizen of kleine vliegtuigjes tentoongesteld en een hele zomer kindvriendelijke activiteiten zoals een Minecraft installatie of een ‘verbeeldingsspeeltuin’. Young V&A noemt zichzelf een ‘doing museum’.

Gratis toegang, vam.ac.uk/young

Installatie van een Microlino elektrisch voertuig (c) Jamie Stoker courtesy of Victoria and Albert Museum

Navigeren tussen wandelroutes en kastelen

Avontuurlijke trips met kinderen, hoe pak je dat aan? De Nederlandse Renee Schouwenburg en Marlieke Kroon schreven er een boek over: Op roadtrip in Europa, 25 avontuurlijke routes getipt door gezinnen. Ze navigeren tussen wandelroutes, kastelen, baaitjes en slaapplekken en geven tips in 25 landen waaronder Noorwegen, Finland, Ierland, Slovenië, Albanië of Roemenië.

26,5 euro, kleineglobetrotter.nl

Bivakkeren in het bos

Bivak Bayard is een belevingskamp voor kinderen en ouders in Dendermonde, stad van de beroemde vier heemskinderen. Je slaapt er in een bos op een campingsite in luxetenten en op het programma staat een mix van kajakken, suppen, puzzelen, mysterie, toneel, bbq en kampvuur. Van 18 tot 28 augustus zijn nog verschillende tenten beschikbaar.

110 euro per persoon per nacht, bbq en ontbijt inbegrepen, komnaarbivakbayard.be