Hoteltest: hoe bevalt hotel Bries in Den Haag?

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: boetiekhotel Bries in Den Haag.

Waar? Van Aerssenstraat 65, 2582 JG Den Haag, Nederland.

Type? No-nonsense design- en familiehotel

Ideaal voor… wie niet wil kiezen tussen uitwaaien aan zee of de leuke bars, restaurants en musea van de stad.

Prijs? Vanaf 142 euro voor een tweepersoonskamer

Website: hotelbries.com

Waarom zou je erheen gaan?

Den Haag is met haar combinatie van stad en strand ideaal voor een weekendje weg, zonder lang te moeten reizen. Voor gasten die zonder incheckbalie of ontbijtruimte kunnen, maar toch in een leuk boetiekhotel willen slapen, is hotel Bries perfect.

Op zoek naar inspiratie voor een citytrip in Den Haag? Reisjournaliste Veerle Helsen lijst in dit artikel 15 onmisbare adressen op.

Eerste indruk

Het hotel ligt niet in het centrum van Den Haag maar in stadsdeel Scheveningen in het prachtige Statenkwartier, met haar statige huizen en Art Nouveau-bouwkunst. In één van die panden huist hotel Bries.

Verhaal

Het hotel mikt op reizigers die hun plan kunnen trekken. Inchecken doe je zonder balie, maar met je telefoon en digitale sleutels, wat heerlijk snel vooruitgaat. Er is ook geen ontbijtruimte of bar, wel is ontbijt op bed mogelijk en liggen vele leuke eetplekken op wandelafstand. Hotel Bries concentreert zich op de essentie: mooie, comfortabele kamers. Heb je toch een vraag, dan staat er via telefoon altijd iemand voor je klaar.

Het interieur

De inrichting is Scandinavisch van stijl, maar met warme kleuraccenten in koningsblauw, mosterdgeel of zeegroen en toffe meubels van het Amsterdamse merk Fést.

De slaapkamers

Elke kamer heeft heerlijke queensize bedden, een tv met Netflix en koffie- en theehoek met onder meer een Nespressomachine. De badkamers zijn voorzien van een regendouche en producten van Marie-Stella-Marris. Voor gezinnen is de familiesuite ideaal: naast een dubbelbed is er een aansluitende ruimte met stapelbed.

Eten en drinken

Op elke kamer ligt een kortingsbon voor ontbijt bij Anne&Max, een ontbijtzaak op wandelafstand in de leuke Frederik Hendriklaan. Je kan hier ook een ontbijtbox bestellen die aan de deur van kamer wordt geleverd. Zowel in de haven van Scheveningen als in het centrum van Den Haag vind je een groot aanbod restaurants voor ’s avonds.

Aanbiedingen en diensten

Het hotel heeft geen eigen parkeerplaats en dat kan uit- of inladen bemoeilijken als je met de auto komt. Er zijn wel verschillende (betalende) parkeerplekken in de buurt, net als laadpunten voor wie elektrisch leidt. Een fietsverhuur-service zou in deze fietsvriendelijke stad een meerwaarde zijn.

Te doen in de omgeving

Het Kunstmuseum is een modern paleis voor de kunsten op 15 minuten stappen van Hotel Bries. Wie komt voor de natuur, moet naar het stille Zuiderstrand of het beschermde Westduinpark met vele fiets-, wandel- en ruiterspaden. Surfers kunnen naar het strand van Scheveningen en wie komt voor de Haagse binnenstad, met haar vele winkelstraten, horeca en musea, houdt zich zeker een weekend lang zoet. Ook het populaire Museum Voorlinden in Wassenaar, ligt maar op twintig minuten rijden.