De tweede coronagolf doet de Belg net meer op vakantie vertrekken. Dat blijkt uit een analyse van VAB-reisbijstand. Vakantieland bij uitstek is Frankrijk. Scandinavië en Oost-Europa laten we dit jaar links liggen.

Anders dan verwacht, hield de tweede golf besmettingen Belgen niet thuis. Het voorbije weekend, waarin we normaal terugkeren vanop vakantie, zijn we nog met een hele hoop vertrokken, telde VAB.

Nieuwe zwarte zaterdag

Dat bleek uit de alarmcentrale van de reisbijstandsorganisatie: 'Vorig jaar hadden we het tweede weekend van augustus slechts 14% van de pechvogels op de heenreis, dit jaar was dat 19%', aldus de reisbijstandsorganisatie. De drukste dag van de zomervakantie was niet de eerste 'zwarte zaterdag'. Door een combinatie van factoren werd dit zaterdag 11 juli, met 955 km file. VAB ziet de laatste paar jaren ook het tweede weekend van augustus drukker worden. Dit jaar was de tweede 'zwarte zaterdag' zelfs drukker dan de eerste.

Frankrijk boven

De Belg trok dit jaar massaal naar Frankrijk. Dat blijkt uit de statistieken van VAB. Half augustus werd 53% van de pechgevallen en 33% van de medische dossiers geopend in Frankrijk. Scandinavië en Oost-Europa zijn minder populair. Vorige zomer waren daar nog meer pechgevallen, dit jaar daalt het aantal sterk: in Kroatië met 51%, in Slovenië met 61%, in Denemarken zelfs met 76%, in Noorwegen met 69% en in Zweden met 64%, Door de grenscontroles in deze landen moesten vakantiegangers er vaak lang in de file staan.

Weekend in de file

Uit de vakantie-enquête van VAB begin juni leken we van plan verspreid te vertrekken. Uit de cijfers blijkt echter dat er toch heel wat Belgen op zaterdag vertrokken én terugkeerden. Het was steeds de drukste dag van de week met 17% van het totale aantal oproepen, tegenover 15% vorig jaar. Het filerecord werd deze zomer niet verbroken: de voorbije zaterdag stond er op het drukste moment zo'n 820 km file. Dat is meer dan hetzelfde weekend vorig jaar (720 km) maar minder dan het record van het Hemelvaartweekend in 2019, toen er op 29 mei 1340 km file stond.

