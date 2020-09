Tien unieke belevenissen in het eeuwenoude oosten van Ierland

Cavan Burren Park is een idyllisch landschap in Couny Cavan. Het is zowel in geologisch als in archeologisch opzicht zeer de moeite waard. Langs de wandelpaden en in een interactief centrum kom je van alles te weten over de interessante geschiedenis van het gebied. Het park is een onderdeel van het UNESCO Marble Arch Caves Global Geopark en een waar paradijs voor wandelaars.