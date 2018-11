50 prachtige plaatsen in Ierland en Noord-Ierland

Af en toe is er een plek waar je als aan de grond genageld staat zoals bij de Cliffs of Moher, 120 meter hoge rotsen die oprijzen uit de Atlantische Oceaan. In Noord-Ierland sta je perplex bij het zien van de Giant's Causeway, een rotsformatie van 40.000 basaltzuilen waarop de golven van de zee uiteenspatten.

Rij zeker ook eens langs de Ring of Kerry, misschien wel de mooiste autoroute van het land of breng een bezoek aan Cork, de leuke stad met zijn vele pubs en restaurants of geniet van het schitterende Connemara Nationaal Park.

Naast Dublin zijn Cork, Galway en Limerick de grootste steden van het eiland. Dublin, goed voor een citytrip, is een vibrerende studentenstad, een wereldstad van literatuur. Elk bezoek aan de hoofdstad steekt vol afwisseling, van het historische Trinity College met het Book of Kells tot bij de Guinness Brewery langs talloze sfeervolle pubs. In Noord-Ierland is Belfast een trekpleister, zeker voor wie houdt van cultuur en van lekker eten.

Tussen die steden door liggen er heel wat kleine dorpjes en interessante sites. Zo staat Skellig Michael, een groepje rotsachtige eilanden beroemd om zijn populatie jan-van-genten en papegaaiduikers en het klooster uit de 6e eeuw op de top, op de Werelderfgoedlijst.

Op diezelfde lijst staat de archeologische vindplaats aan de Boyne. De bekendste prehistorische vindplaats van die site is de grafheuvel Newgrange. De heuvel dateert van vóór de Egyptische piramides en Stonehenge. Enkel op 21 december valt er gedurende vijftien minuten licht binnen in de grafgang. Ook de heuvel van Tara, lange tijd de belangrijkste ontmoetingsplaats in Ierland, is omwille van haar grote historische waarde meer dan de moeite waard.

Tenslotte vormt het voormalige klooster Glendalough, dat gesticht werd door St Patrick, een toeristische trekpleister. De prachtige ligging in de Wicklow Mountains draagt daar zeker toe bij. De meren en de heuvels vormen voor wandelliefhebbers een waar paradijs.

Vraag je aan mensen waarom ze van Ierland houden dan noemen ze steevast de gezelligheid en de rijke cultuur. Inderdaad, de culturele identiteit is zo uniek, met sagen en legenden, eeuwenoude tradities en ontelbare getuigen van een bewogen verleden, kasteelruïnes, mysterieuze steenringen en menhirs. Ierland is sfeervol en de Ieren maken het nog gezelliger, in sfeervolle pubs, bij traditionele muziek. 'Craic' of plezier is het handelsmerk van Ierland.

Weather.com maakte een overzicht van de vijftig hoogtepunten in Ierland en Noord-Ierland.

