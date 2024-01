Sneeuwpret binnen handbereik: drie uitzonderlijke logeeradressen vlakbij skipistes

Een weekendje op de latten zonder dat je daarvoor tot de Alpen moet rijden? Het kan. Op deze drie adressen logeer je alvast vlak bij enkele mooie ski- en langlaufpistes.

1—Skipret in de Hoge Venen

Wie hoopt op sneeuw, houdt best het weerbericht voor de Hoge Venen in de gaten. Aan de rand van de Hoge Venen, in Longfaye, is het knusse Ravenhouse een ideale uitvalsbasis. In de achtertuin van het vakantiehuis ligt de vallei van de Bayehon, waar je meteen kan aansluiten op een langlaufroute. En wie goed kijkt, spot in de verte zelfs de skipiste van Ovifat. In amper tien minuten rijden sta je op de beroemde Signal de Botrange en Baraque Michel.

Ravenhouse, Longfaye, vanaf 580 euro voor een weekend (8 personen), ravenhouse.be

© Laura Claessens

2—Spa en sneeuw

Ook de Vogezen in Noordoost-Franrijk worden bij sneeuw omgetoverd tot een ski- en langlaufparadijs. Een originele uitvalsbasis voor sneeuwpret zijn de ecolodges van Bleu Minuit. Op hun domein La Source, op 20 minuten van Straatsburg, logeer je tussen de uitgestrekte wijngaarden van het Elzasser platteland. Vanaf daar sta je op 45 minuten in het skigebied Champ de feu. Geen sneeuw? Niet getreurd, bij je verblijf in dit glazen tiny house hoort een heuse wellnessbeleving bij de buren: Sulzbad Spa.

Bleu Minuit, Wolxheim, vanaf 325 euro inclusief wellness, bleu-minuit.com

3—Chaletallures

Midden in de Ardense bossen, met uitzicht op de Semoisvallei, vind je de hutten van Les Cabanes de Dolimarts. In het knusse interieur met houtkachel waan je je met weinig moeite in een chalet in de bergen. Wanneer de sneeuwgoden je gunstig gezind zijn, kan je langlaufen in La Chapelle (op een halfuur rijden). Daar lopen door de bossen van Sedan 35 kilometer aan langlauf­routes. De dag sluit je af in je boomhut, idealiter met een glas glühwein aan het knetterende haardvuur.

Les Cabanes de Dolimarts, Vresse-sur-Semois, vanaf 298 euro per nacht voor 2 personen, lescabanesdesdolimarts.com