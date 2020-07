Rondhangen bij de receptie, in de bar, spa of club van een hotel: het is allemaal niet meer zo evident. Van Japans badhuis over privécinema of -karaoke tot speakeasy slaapplek: deze Brusselse hotels bieden originele alternatieven die ook zonder virus de moeite waard zijn

Proper in bad

Voor de authentieke sento? (openbare badhuizen) hoef je niet langer naar Japans, het Brusselse hotel Jam heeft er gewoon eentje in de kelder. De Atsukan werd ontworpen door Lionel Jadot en heeft tien houten badkuipen, veilig van elkaar afgescheiden door dikke gordijnen. Achteraan zit een bar met Japanse otsumami of oyatsu hapjes en whisky, sake en andere typische drankjes die je tijdens het ritueel kan nuttigen. Het traditionele baden met essentie?le olie?n wordt voorafgegaan door een stevige schrobbeurt in de douche en afgerond in de sauna.

Atsukan JAM Hotel, Charleroise Steenweg 132, 1060 Brussel

Bubbelcinema en -karaoke

Je mag nu weer in het echt naar de bioscoop, maar bij Qbic Brussel bieden ze een exclusieve cinema- en karaoke-ervaring voor jou en je bubbel. In de in-house cinema kies je een film uit een breed aanbod van blockbusters of alternatieve films. Motley, het restaurant en bar van Qbic, serveert tijdens de film tot bij je comfy zetel. De cinema dubbelt ook als privékaraokebar. Het prima geluidsysteem en megascherm zorgen voor een authentieke cinema-en karaoke-ervaring.

Qbic Brussel, Paul Spaakstraat 15, 1000 Brussel

Incognito logement

Allereerste uitdaging: de ingang vinden van dit speakeasy-hotel. De naam geeft het al een beetje weg want het hotel ligt achter een plantenwinkel in Elsene. Met het juiste wachtwoord kan je binnen en, eens voorbij het achterdeurtje, kom je in de groene oase van de binnentuin terecht. Je bent ineens weg van het stadsgedruis, ook al zit je pal in het centrum. Er zijn kamers voor kleine en grotere bubbels tot vijf personen.

Jardin Secret, Herdersstraat 22, 1000 Brussel

