Samen het Belgische groenaanbod herontdekken: het is een van de veilige opties voor deze zomer. Zeker als dat kan met een overnachting aangepast aan je bubbel, het liefst ook nog op een originele locatie, zoals deze zes nieuwe adresjes.

In Durbuy

Glamping middenin de natuur van Durbuy kan bij Basecamp Connections Deluxe, in juli en augustus. Je logeert er als koppel, singles, gezin of met vrienden in comfortabele, duurzame tenten op een privéterrein van 15.000 m². Naast activiteiten als Thaise kookles, Pilates, silent concerts en openluchtcinema krijg je onbijt-aan-de-tent (met krant), apero bij zonsondergang en streetfood uit de wereldkeuken. De tenten hebben comfy matrassen, muggengaas, prima verluchting en zijn ingericht met tapijten, nachtkastjes, sfeerverlichting en wereldse accenten.

© Connections

Bij het water (mét diner)

Zomers Pop-uprestaurant Dinner On The Lake pakt dit jaar uit met een kleinschaligere Corona-proof versie. 'The Floating Table' is een drijvende tafel voor een select gezelschap, te midden van de natuur en serveert gastronomische barbecue. Je kan meteen ook een overnachting boeken (inclusief royaal ontbijt met bubbels) in de tipi's bij het water van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom.

© Newkoncept

Op wielen

Een kamper is ideaal om met je sociale bubbel de Belgische natuur te gaan ontdekken en af te wijken van de platgetreden paden. Deelplatform Camptoo.be brengt huurders en verhuurders van campers en caravans samen. De kampers worden voor verhuur grondig gereinigd. Je kiest zelf het type, van oldskool busjes tot luxevilla's op wielen. Je krijgt de gegevens van de eigenaar om afspraken te maken, de boeking verloopt via Camptoo, dat ook onderweg bereikbaar blijft.

© Camptoo

Op het kasteeldomein

Domaine de Ronchinne in de Naamse Condroz - het vroegere Château de la Poste - kreeg naast een facelift ook een wellnesscenter (met sauna's, hamam, Scandinavisch bad en verwarmdzwembad) in de buitenlucht. Bovenop de gerenoveerde kamers kwamen er ook enkele originele slaapplekken in openlucht bij. Zo zijn er drie 'Tiny Houses', huifkarren, een boomhut, de Loft Cube in de bossen of een bed onder een sterrenhemel. Het kasteel ligt in een park van 42 hectare, op enkele minuten van het dorpje Crupet, tussen Namen en Dinant.

© Ivan Verzaar

In het bos

Retraite Slô in de Ardennen is een oase van rust en stilte rond zes unieke cabins. De minimalistische maar luxueuze boomhutten zijn verspreid over een 11 hectare groot bos tussen de Ourthe en de Lessevallei bij het Luxemburgse dorpje Humain. Centraal in het bos staat een serre met groenten en kruiden waar je iets kan eten of drinken. Je parkeert je wagen aan de rand van het bos, daarna volg je te voet een bosweg naar de cabins.

© Lies Engelen Photography

In Flanders fields

In de open groene omgeving van Hollebeke ligt Echo Lodge waar je met een ruimere bubbel kan onthaasten. Het ecochique vakantiehuis heeft acht slaapkamers met Scandinavische look en elk een eigen badkamer. De strakke architectuur werd uitgevoerd in duurzame, natuurlijke en zo veel mogelijk herbruikbare materialen. Door de ligging in de uitgestrekte Hollebeekse velden, maar vlakbij Ieper en Provincaal Domein Palingbeek, is het ideaal om samen te sporten of de culturele toer op te gaan.

© Echolodge

