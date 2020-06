Jouw vakantiewensen laten matchen met die van je kroost: het is niet altijd even makkelijk. Op het reisplatform Little Guest vind je nu een geïnspireerde collectie luxehotels voor veeleisende gezinnen, met jonge kinderen of tieners.

Little Guests missie is ouders een inspirerende selectie kindvriendelijke hotels bezorgen: dat ene perfecte hotel dat een high end aanpak (design, gastronomie, spa, golf...) combineert met een volwaardig kinderprogramma. Denk aan hotels die spabehandelingen, yogalessen, natuurexploratie, sportlessen en creatieve activiteiten aanbieden.

Flessenwarmer op safari

Het kwaliteitslabel kleeft intussen op meer dan honderd hotels die zorgvuldig worden gecheckt, van België tot de andere kant van de wereld. Ze voldoen aan criteria als de beschikbaarheid van aanpalende kamers, suites, extra bedden, kinderwagen, flessenwarmer of een kidsclub. Een Travel Designer adviseert je voor, tijdens en na de reis, of het nu om een strandvakantie, safari of roadtrip gaat. De focus ligt niet alleen op jonge kinderen van 0 tot 12 jaar, er wordt ook rekening gehouden met de wensen van jonge tieners.

Uit eigen ondervinding

Ondernemer Jérôme Stéfanski startte met The Little Guest Hotels Collection toen een geïmproviseerde citytrip met zijn toen driejarige zoon compleet uit de hand liep. Het werd zijn queeste om hotels te vinden die aan criteria van jonge ouders voldoen, zonder in te binden wat hun eigen reiswensen betreft. Toen hij merkte dat er nog geen platform bestond, ging hij zelf aan de slag.

Wereldwijd

Het hoofdkantoor van Little Guest ligt in Brussel. Het heeft medewerkers over de hele wereld en kantoren in Dubai, Barcelona en Madrid. Maandelijks verwerken de Travel Designers 2.000 reserveringsaanvragen, een recente succcesvolle fondsenwerving laat toe om het boekingsproces nu te automatiseren. Zo kunnen klanten binnenkort zelf hun vluchten en hotels kunnen boeken via de website van Little Guest. Een percentage vande boeking gaat naar minderbedeelde kinderen.

