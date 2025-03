Gespot op de catwalk: 9 mannenmodetrends voor zomer 2025

Een Schotse ruit die lijkt weggelopen uit de winter, boxershorts en blote navels, discojeans, en nog veel meer. De mannenmode voor zomer 2025, samengevat in negen catwalktrends.

1. Zomerruit

De ruit wordt doorgaans geassocieerd met barre winters in Schotse forten, doedelzak op de achtergrond. Maar dit voorjaar blijkt plots dat tartans, plaids en anderszins gekruiste strepen ook in het voorjaar erg aantrekkelijk kunnen zijn. Van Fendi tot Burberry, via Marine Serre.

Louis Vuitton © Launchmetrics.com/spotlight

2. Man met navel

Dit is het seizoen van het middenrif. Wie graag met zijn navel bloot loopt, of wil uitpakken met een sixpack heeft daar deze zomer een goed excuus voor. Zelfs bij het anders toch eerder preutse Prada.

Prada © Launchmetrics.com/spotlight

3. New jeans

Glenn Martens, die straks naast Diesel ook Maison Margiela zal leiden, blijft de grote inspirator voor denim. Baggy domineert het straatbeeld, maar ook de flared jeans stijgt met stip dankzij een veelbekeken performance van Kendrick Lamar, in een exemplaar van Celine. En Balenciaga brengt dit seizoen een hommage aan de ninetiesjeans van het Nederlandse label G-Star.

Balenciaga © Launchmetrics.com/spotlight

4. Los verpakt

Het klassieke mannenpak is deze zomer net iets minder klassiek. Adieu structuur en sterke schouders: we gaan voor sjofel en comfortabel, want voor stijf is het straks – met wat geluk – te warm. ‘Gesofisticeerd, maar niet pretentieus’, in de woorden van Alexandre Mattiussi, de man achter Ami Paris.

Masu © Launchmetrics.com/spotlight

5. Zachtjes aan

De wereld wordt harder, maar zacht kan dus ook. Er is dit voorjaar niet echt een kleur die er met kop en schouders bovenuit steekt, wel een volledig pallet van pastels. Botergeel, lichtviolet of eventueel nog een laatste streep lichtroze voor die tint een paar seizoenen naar de donkerste hoekjes van de kleerkast wordt gebannen. Grijp uw kans!

Jeanne Friot © Umberto Fratini/launchmetrics.com/spotlight

6. Das erover?

Het opvallendste accessoire van het seizoen is de oude vertrouwde stropdas, of tenminste iets dat er van ver op lijkt. De meest clowneske, want gargantueske herinterpretatie is die van JW Anderson (hij had het backstage na zijn show over ‘irrationele kledij’). Bij Moschino, een van de topcollecties dit seizoen, zijn de dassen dan weer eindeloos lang, net als bij het Japanse cultlabel Masu.

JW Anderson © launchmetrics.com/spotlight

7. Een en al been

Er is ook goed nieuws voor wie zijn navel toch liever uit het straatbeeld houdt: je kunt ook nog altijd met je benen pronken. Shorts zijn er in alle maten. Kort is hip. Een vederlichte katoenen boxershort met lichtblauwe en witte strepen, rechtstreeks van de ondergoedafdeling? Nog hipper.

Coach © Daniele Oberrauch/launchmetrics.com/spotlight

8. Zeebonken

Wanneer het strand lonkt, doen mannen weleens aan cosplay, in outfits die ze beter zouden reserveren voor de promenade van Miami Beach. Wat niet wegneemt dat de horizontale matrozenstreep nog altijd een dikke streep voor heeft op de verticale gevangenisplunjestreep.

MSGM © Launchmetrics.com/spotlight

9. Tuinier met zwier

Uiteraard kregen bloemenprints een belangrijke rol in de afscheidscollectie van Dries Van Noten. Wie wat rondkijkt, vindt gemakkelijk nog meer outfits die aanzetten tot een namiddag in de lavendelvelden, met of zonder spade.

Dries van Noten © Launchmetrics.com/spotlight

Lees ook: In beeld: dit was het debuut van Julian Klausner voor Dries Van Noten