Ryanair behoort nu tot de tien grootste vervuilers in Europa

Ryanair is een van de tien grootste klimaatvervuilers in Europa. Dat concludeert transportgroep T&E op basis van officiële cijfers. Tot nog toe bestond die top tien exclusief uit steenkoolcentrales.

De Ierse luchtvaartmaatschappij, die elk jaar 130 miljoen mensen vervoert, gaf vorig jaar een uitstoot aan van 9,9 megaton in het Europese emissiehandelsysteem. Dat is een groei met 6,9 procent tegenover het jaar ervoor en zelfs bijna de helft (49 procent) in de laatste vijf jaar.

Daarmee komt Ryanair nu voor het eerst in de top tien van grootste uitstoters in Europa. Die bestaat verder enkel uit steenkoolcentrales, met de centrales in het Poolse Belchatów en de Duitse centrales in Neurath en Niederaussem als top drie.

Razendsnelle groei

Terwijl de uitstoot uit steenkool gestaag daalt in de EU, blijft die van de luchtvaart razendsnel groeien. Volgens de milieu- en transportorganisatie Transport & Environment is dat tekenend voor het onvermogen van Europa om de sector te belasten en te reguleren. De sector betaalt nog steeds geen belastingen op de gebruikte brandstof en geen btw op vliegtickets.

Luchtvaartmaatschappijen mogen niet langer gratis uitstootrechten krijgen.

De uitstoot van de luchtvaart in Europa groeide vorig jaar alleen al met 4,9 procent - een sterk contrast met andere sectoren die onderdeel zijn van de emissiehandel en daalden met gemiddeld 3,9 procent. In vergelijking met 2013 is de uitstoot van de luchtvaart zelfs met 26,3 procent gestegen.

Het nieuwe steenkool

'Wat betreft het klimaat is Ryanair het nieuwe steenkool', zegt Andrew Murphy van T&E. 'Deze trend zal zich enkel meer doorzetten tot Europa beseft dat de sector onderbelast en onvoldoende gereguleerd is. Om dit recht te zetten, is in de eerste plaats een belasting op kerosine nodig en verplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen om geleidelijk over te schakelen op klimaatneutrale brandstof.'

Volgens T&E is het geen toeval dat de minst belaste vorm van transport ook die is met de snelst groeiende CO2-uitstoot. Luchtvaartmaatschappijen mogen niet langer gratis uitstootrechten krijgen binnen de Europese emissiehandel, moeten een belasting op brandstof betalen en zouden onderworpen moeten worden aan het btw-stelsel, net als alle andere transportmiddelen. Om de uitstoot verder terug te dringen, is een verschuiving naar synthetische brandstoffen nodig die gemaakt zijn op basis van hernieuwbare energie en CO2 die uit de atmosfeer gehaald wordt.

Compenseren

Momenteel zien de overheden echter meer in een controversieel systeem van de VN dat de uitstoot verder laat groeien, en maatschappijen kunnen spotgoedkope compensatiesystemen met een twijfelachtige reputatie aankopen, zegt T&E.

'De luchtvaart is de grootste klimaatmislukking van Europa', besluit Murphy. 'Het ergste wat we kunnen doen is onze hoop vestigen op een compensatiesysteem dat de maatschappijen een vrijgeleide geeft om oneindig te groeien. Dat is exact wat de industrie heeft klaargestoomd binnen het VN-agentschap dat door de industrie wordt gedomineerd. Het is dringend tijd voor een grote verandering in het Europese luchtvaartbeleid.'