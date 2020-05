Onze redactie verzamelt de beste online en offline initiatieven.

VIRTUEEL KIJKEN: het Environmental Film Festival.

Het Environmental Film Festival zou midden maart in Washington plaatsvinden, maar werd afgelast. Ondertussen streamt het gratis meer dan honderd films online. Het EFF is 's werelds grootste milieufilmfestival en in de selectie zitten ook pareltjes die je meenemen op reis. Zoals The Church Forests of Ethiopia, een documentaire die vertelt hoe in Ethiopië steeds meer bossen sneuvelen voor landbouwgrond. Behalve als er een kerk staat. Volgens lokale tradities moet een kerk immers omringd zijn door bos. De film duurt tien beklijvende minuten en toont een kant van Ethiopië die je nooit eerder zag. dceff.org/watchnow/ en vimeo.com/390833915 Musea bezoeken kan even niet, maar kunst in huis halen wel. Zo organiseren de Art Enthusiasts London gratis lezingen over kunst, maar ook webinars (8 euro) waar je leert tekenen zoals kunstenaars. Er zijn workshops voor volwassenen en lessen voor kinderen (in het Engels). Fan van Edgar Degas of Mondriaan? Of zit er eerder een Picasso in je vingers? Volg een webinar en post je zelfgemaakte kunst op de Facebookpagina van de Art Enthusiasts. facebook.com/artenthusiastslondonOp de website van Visit Limburg kun je virtueel fietsen door de provincie. Redacteurs gingen op pad met een camera en trapten twee routes bij elkaar. Terwijl je naar de beelden kijkt, zie je op een kaartje waar de fietser zich bevindt. Je kunt de filmpjes ook koppelen aan de app Kinomap en de tocht op een hometrainer volgen, mét hoogteverschillen. De twee gefilmde routes tonen de bloesemlandschappen van Haspengouw (60 km) en het beroemde pad 'Fietsen door het Water' (6 km) in Bokrijk. Wil je postcorona echt op pad? De fietsende redacteurs verzamelden op een kaart (9 euro) de mooiste Limburgse routes. visitlimburg.be/nl/virtueel-limburg