Uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau blijkt dat er tussen 1 januari en 14 maart veertien procent meer werd gereisd dan in dezelfde periode in 2019. We blijven daarbij wel liever binnen de grenzen van de E.U.

De Belgen hebben in het eerste kwartaal van 2020 meer gereisd dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de eerste voorlopige cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Tussen 1 januari en 14 maart - voor de lockdown roet in het eten gooide - werden er iets meer dan drie miljoen reizen gemaakt.

Voor 2019 staat de teller op bijna 23 miljoen reizen, zowel privé als professioneel, 21 miljoen daarvan waren vakantietrips. Zo'n veertig procent van de reizen duurde één tot drie nachten, zestig procent langer. Meer dan acht op tien trips blijft binnen een EU-land, voor een korte periode is dat zelfs 98 procent.

Voor minder lange reizen blijft de Belg in eigen land (42 procent), gevolgd door Frankrijk (18 procent) en Nederland (16 procent). Voor langere vakanties geniet Frankrijk de voorkeur (23 procent), maar ook België (13 procent) of Spanje (12 procent).

We reizen het liefst in juli (4 miljoen) en augustus (2,9 miljoen). Voor meer dan vier nachten in Frankrijk (39 procent) of België (37 procent) huren we een vakantiehuis. In Italië en Spanje gaan we liever op hotel. Voor 61 procent van de langere vakanties kruipt de Belg achter het stuur, 30 procent vliegt, 9 procent verplaatst zich op een nog andere manier.

Lees ook:

Quarantaine dan toch (soms) aanbevolen voor reizigers uit oranje zones

Van IJsland tot de Highlands: waar kan je nog wildkamperen in Europa?

A la plage: de 140 km stranden en baaien van de Vendée

De Belgen hebben in het eerste kwartaal van 2020 meer gereisd dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de eerste voorlopige cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Tussen 1 januari en 14 maart - voor de lockdown roet in het eten gooide - werden er iets meer dan drie miljoen reizen gemaakt. Voor 2019 staat de teller op bijna 23 miljoen reizen, zowel privé als professioneel, 21 miljoen daarvan waren vakantietrips. Zo'n veertig procent van de reizen duurde één tot drie nachten, zestig procent langer. Meer dan acht op tien trips blijft binnen een EU-land, voor een korte periode is dat zelfs 98 procent.Voor minder lange reizen blijft de Belg in eigen land (42 procent), gevolgd door Frankrijk (18 procent) en Nederland (16 procent). Voor langere vakanties geniet Frankrijk de voorkeur (23 procent), maar ook België (13 procent) of Spanje (12 procent).We reizen het liefst in juli (4 miljoen) en augustus (2,9 miljoen). Voor meer dan vier nachten in Frankrijk (39 procent) of België (37 procent) huren we een vakantiehuis. In Italië en Spanje gaan we liever op hotel. Voor 61 procent van de langere vakanties kruipt de Belg achter het stuur, 30 procent vliegt, 9 procent verplaatst zich op een nog andere manier.