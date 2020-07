Reizigers die terugkeren uit een zogenaamde oranje zone moesten eerst wel, dan niet en nu soms weer wel in quarantaine.

Heel wat mensen vragen om meer duidelijkheid omtrent de zogenaamde 'oranje zones', waar een verhoogde waakzaamheid rond covid-19 vereist is. Het eerste advies luidde dat reizigers die terugkeerden uit dergelijke gebieden best twee weken in thuisquarantaine gingen. Daar ontstond heel wat ophef over, waardoor dinsdag het nieuws kwam dat het toch niet meer moest, zolang de terugkeerders maar waakzaam waren. En nu staat op de website van Buitenlandse Zaken te lezen dat bij terugkeer uit sommige oranje landen toch een test en quarantaine worden gevraagd, en bij sommige niet. Sommige landen blijken donkerder oranje dan andere.

Politieke beslissing

Quarantaine en een test worden gevraagd bij terugkeer uit Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië. Voor Oostenrijk, Spanje, Italië, Portugal, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland geldt dat enkel voor sommige regio's.

Volgens de FOD Buitenlandse Zaken gaat het om een politieke beslissing. De dienst raadt reizigers aan om de reisadviezen te controleren op de website diplomatie.belgium.be en zich in te schrijven op TravellersOnline.

Verkeerslicht

'Eigenlijk moet je een oranje zone een beetje als een oranje verkeerslicht bekijken', vertelde Marc Van Ranst tijdens het VRT-journaal. 'Als je niet kan stoppen kan je doorrijden, maar eigenlijk is het de bedoeling dat je stopt. Dus als je al hebt geboekt, dan kan je gaan, maar weet dat je moet opletten en contacten moet vermijden. Wanneer je nog niet hebt geboekt, boek dan geen reis naar een oranje zone.'

Kan je er niet meer aan uit en wil je op zeker spelen zonder je vakantie door te brengen in je eigen achtertuin? Dan kan je nog steeds richting groene landen Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Nederland, Oorstenrijk, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slovakije en Zwitserland. Ook Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk zijn groen, maar bevatten wel enkele rode zones.

Heel wat mensen vragen om meer duidelijkheid omtrent de zogenaamde 'oranje zones', waar een verhoogde waakzaamheid rond covid-19 vereist is. Het eerste advies luidde dat reizigers die terugkeerden uit dergelijke gebieden best twee weken in thuisquarantaine gingen. Daar ontstond heel wat ophef over, waardoor dinsdag het nieuws kwam dat het toch niet meer moest, zolang de terugkeerders maar waakzaam waren. En nu staat op de website van Buitenlandse Zaken te lezen dat bij terugkeer uit sommige oranje landen toch een test en quarantaine worden gevraagd, en bij sommige niet. Sommige landen blijken donkerder oranje dan andere. Quarantaine en een test worden gevraagd bij terugkeer uit Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië. Voor Oostenrijk, Spanje, Italië, Portugal, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland geldt dat enkel voor sommige regio's.Volgens de FOD Buitenlandse Zaken gaat het om een politieke beslissing. De dienst raadt reizigers aan om de reisadviezen te controleren op de website diplomatie.belgium.be en zich in te schrijven op TravellersOnline.'Eigenlijk moet je een oranje zone een beetje als een oranje verkeerslicht bekijken', vertelde Marc Van Ranst tijdens het VRT-journaal. 'Als je niet kan stoppen kan je doorrijden, maar eigenlijk is het de bedoeling dat je stopt. Dus als je al hebt geboekt, dan kan je gaan, maar weet dat je moet opletten en contacten moet vermijden. Wanneer je nog niet hebt geboekt, boek dan geen reis naar een oranje zone.'Kan je er niet meer aan uit en wil je op zeker spelen zonder je vakantie door te brengen in je eigen achtertuin? Dan kan je nog steeds richting groene landen Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Nederland, Oorstenrijk, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slovakije en Zwitserland. Ook Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk zijn groen, maar bevatten wel enkele rode zones.