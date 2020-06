Denk niet te snel dat je onze hoofdstad door en door kent. Of stonden deze adressen al op je lijst?

In mei 2019 lanceerde Marie Smits Mardi Éditions, een duurzaam prêt-à-porterlabel voor dames. Precies één jaar later opende zij haar boetiek in de gezellige wijk rond het Kasteleinplein. Tussen twee klanten in maakt ze even tijd voor onze vragen. Vertel eens over de opstart van Mardi Éditions. 'Van opleiding ben ik handelsingenieur, maar mode heeft me altijd sterk geboeid. Ik heb eerst enkele jaren ervaring opgedaan bij Clio Goldbrenner. Daarna heb ik beslist om mijn eigen merk op te richten. Een beetje als uitdaging voor mezelf: ik was benieuwd of het me zou lukken. Ecologisch verantwoorde elegantie, dat was wat ik voor ogen had. Ik wilde me dus niet bezighouden met seizoenscollecties, want die hebben in mijn ogen weinig zin. Vandaar het idee om met maandelijkse edities te komen, die je meteen en heel lang kunt dragen.' Wat is er in de boetiek te vinden? 'Al mijn edities en een collectie basisstukken - wit, zwart, marineblauw en vooral sublieme stoffen. Ik verkoop ook accessoires, decospullen en schoonheidsproducten van ondernemingen die mijn waarden en mijn engagement delen.' Wat is de sfeer in je winkel? 'Ik heb het grote geluk dat ik een prachtig art-decopand kon overnemen, compleet met sierlijsten en smeedijzeren details. Ik kon het pand volledig naar eigen wens opknappen en inrichten, maar ik wou absoluut het oude cachet bewaren. Voor het overige vind je hier seventiesmeubelen uit de Marollen of van mijn oma. (lacht) Een boeiende mix van werelden en sferen die goed aangeeft waar mijn merk voor staat.' Edelknaapstraat 15, 1050 Elsene, mardi-editions.comNathalie Vleeschouwer had al winkels in Antwerpen, Lier en Knokke. Nu voegt ze daar onze hoofdstad aan toe. Haar vaak kleurrijke, comfortabele en immer vrouwelijke ontwerpen krijgen een vitrine aan de Zavel. Een buurt die hoog op het verlanglijstje stond bij de ontwerpster vanwege de antiquairs, vintageshops en originele boetieks. Ernest Allardstraat 8, 1000 Brussel, nathalievleeschouwer.beEind 2019 opende American Vintage - een Frans merk, jawel - zijn eerste herenmodewinkel in de Dansaertwijk. Onlangs werd het aanbod van de 80 m2 grote, knusse winkel nóg uitgebreid. Antoine Dansaertstraat 32, 1000 Brussel, be.americanvintage-store.com 230 meter verderop brengt #Guys sinds 1 maart een hele reeks premiummerken aan de man. Een greep uit het aanbod: Circolo 1901, Aviatic, Majestic Filatures. Wie een zwak heeft voor tijdloze herenmode in het allerbeste katoen of luxueus tricot weet waarnaartoe. Kartuizerstraat 23, 1000 Brussel.Begin dit jaar nam het Antwerpse meubelmerk XVL een nieuwe showroom in gebruik die volledig aan het merk gewijd is en werd ingericht als een echte thuis. Loepzuivere lijnen, creaties op maat, nobele materialen, elegant minimalisme: deze woonwinkel is goed op weg om zich onmisbaar te maken bij de fans van luxueus design. Louizalaan 288,1050 Brussel, xvl.eu Nog geen jaar geleden opende Choses de deuren. Gevlochten Mexicaanse manden, Colombiaanse glazen uit gerecycleerde materialen, unieke tapijten uit Peru, handgemaakte kussens of vazen uit plantaardige hars. Kortom: een schatkamer vol traditionele, trendy en bontgekleurde spulletjes om jezelf of anderen mee te verwennen.Waterloosesteenweg 499, 1050 Elsene, choses.be Wie? Quentin Thibault is een Bourgondiër in de letterlijke zin van het woord. Hij kwam naar Brussel om er te studeren. Met zijn diploma landschapsarchitectuur op zak, realiseerde hij kleine privéprojecten tussen Brussel en Parijs en nam hij deel aan diverse internationale wedstrijden. Samen met JNC International ontwierp hij onder meer openbare parken en pleinen. In mei opende hij in Brussel zijn eerste conceptstore. Wat? Een aan de natuur gewijd laboratorium. Behalve een winkel met een ruim scala aan kamerplanten en creaties met planten - van groenmuren over decospullen tot plantenschilderijen - is JungleLab ook een sanatorium voor uitgeputte en zieke planten én een studiebureau voor landschapsarchitectuur. Er worden workshops botanica gehouden en er is zelfs een galerie waar kunstenaars hun werk tentoonstellen. Waterloosesteenweg 475, 1050 Elsene, junglelab.euPlantes is een winkel met hoog Instagramgehalte. Sinds maart ben je hier aan het juiste adres voor de nieuwste plantentrends en voor decoratief oud vaatwerk. Sint-Goriksstraat 14, 1000 Brussel.Goed nieuws: binnenkort opent Green House Bruxelles ook een fysieke winkel. In afwachting kun je via de e-shop nog altijd de fraaiste caladiums kopen die in onze hoofdstad te vinden zijn en die je overal in Brussel kunt laten leveren. greenhousebruxelles.com In februari 2020 bedacht de Britse krant The Guardian de Elsense universiteitswijk met een tweede plaats in de top 10 van coolste plekjes van Europa. Tien pareltjes om in deze buurt te (her)ontdekken.MONTMARTREEen heus instituut dat vooral bij academici en studenten in de smaak valt. Het perfecte café om van gedachten te wisselen bij een biertje of tijdens een spelletje biljart of darts. Boondaalsesteenweg 344, lemontmartre.be DÉDICACESOp zoek naar strips, boeken, cd's, vinylplaten en vooral degelijk advies in al die domeinen? Hier moet je zijn! Generaal Geneesheer Derachelaan 91. TRAITEUR ROLANDHet aanbod van deze slagerij omvat ruim 500 producten van topkwaliteit. Jaargetijdenlaan 94, traiteur-roland.be CHEEPEen damesmodezaak met een fraaie selectie aan minder bekende merken die het ontdekken waard zijn. Jaargetijdenlaan 110-112, cheep.be TAVERNIERDeze bar heeft een van de aangenaamste terrassen van Brussel. Vooral op zwoele zomeravonden is het hier zalig relaxen. Boondaalsesteenweg 445, le-tavernier.be COMME UNE FLEURDeze kwekerij annex bloemenwinkel beslaat 1000 m2. Je vindt er zowel babycactusjes als imposante palmbomen. Kroonlaan 461, commeunefleur.be BOIRE ET FUMERWijn, sterkedrank, sigaren en deskundig advies voor leken en voor kenners. Dat allemaal in een onvervalste Mad Men-sfeer. Hogeschoollaan 38, boireetfumer.be CHAMBELLANDEen glutenvrije bakkerij waar je terechtkunt voor diverse soorten zuurdesembrood - op basis van rijstmeel en boekweitmeel - en voor een fraai aanbod aan verrukkelijk gebak. Hogeschoollaan 42, chambelland.com JARDIN ROBERT LECLERCQDit goed verscholen parkje is alleen bij locals bekend. De voornaamste troef van deze geheime tuin? De elegante aaneenschakeling van plantenbogen. Toegang via de François Donsstraat of via het Valère-Gillessquare. MEXIGOLoop deze vrij onopvallende zaak niet achteloos voorbij: je kunt hier authentieke, vriendelijk geprijsde Mexicaanse specialiteiten bestellen om mee te nemen. Achter in de winkel vind je een heleboel geïmporteerde Noord-Amerikaanse producten. François Donsstraat 47.