Pluk inspiratie in de mooiste openbare tuinen van het land

Weelderige bloemperkjes, geurige kruiden, bloesems en een frisgroen bladerdek… Wie zelf geen tuin heeft of juist op zoek is naar inspiratie voor de ferme lap grond achter de woning kan terecht in de mooiste openbare tuinen van het land.

Een goed aangelegde tuin voelt altijd een beetje als vakantie. Op een mooie dag is het er heerlijk picknicken, wandelen of gewoon rondhangen. Denk aan een knapperig gazon om je dekentje te spreiden, lange paden om je 10.000 stappen in alle schoonheid te halen en eeuwenoude bomen voor een flinke portie schaduw bij de jaarlijkse hittegolf. Van botaniek tot orangerie, idyllische prieeltjes tot landschapstuin: dit zijn de mooiste openbare tuinen dichtbij huis.

De mooiste openbare tuinen in Antwerpen

Kasteel de Marnix de Sainte Aldegonde, Bornem

Het immense domein van Kasteel de Marnix de Sainte Aldegonde werd ingericht met fabuleuze tuinen. Het is ook nog ‘ns omgeven door water, wat het extra pittoresk maakt, en de natuurgebieden van Rivierpark Scheldevallei.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Plantentuin De Kleine Boerderij, Merksplas

Voor bloemenliefhebbers is De Kleine Boerderij een echte aanrader. Je kunt er uren aan de hortensia’s, Afrikaanse lelies, Magnolia’s, pioenrozen en daglelies snuffelen. Of gewoon genieten van het uitzicht vanop het caféterras.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In Brussel

Jardin van Buuren, Ukkel

De tuinen bij het huis van David van Buuren vormen een hoogtepunt in de landschapskunst. De Gewone Tuin, de Pittoreske Tuin en de Grote Rozentuin werden eind jaren twintig door Jules Buyssens in art-decostijl ontworpen. In de jaren zestig legde René Pechère het Labyrint en de Tuin van het Hart aan. Een heerlijke plek om te wandelen en weg te dromen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Plantentuin Jean Massart, Oudergem

Jean Massart was professor plantkunde aan de ULB. De plantentuin (ontworpen door landschapsarchitect Jules Buyssens) is met z’n 2000 plantensoorten dan ook een van de rijkste botanische tuinen van België. De tuin ligt op een steenworp van het Roodklooster, Zoniënwoud en het Seny-, Tenreuken- en Bergoje-park, voor nog meer tuinplezier.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Domein Solvay, Terhulpen

Het Domein van Solvay, nabij Brussel, palmt een stukje Zoniënwoud in en het domein van Kasteel van Terhulpen. Tussen de meer dan 450 soorten wilde planten voelen zowel vogels en kleine zoogdieren als tuinliefhebbers zich thuis.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In Limburg

Japanse tuin, Hasselt

De Japanse tuin in Hasselt brengt je meteen in zen-modus. Luister er naar de watervallen en de vredesbel, tuur er uren naar de koivissen of spreid je picknickdekentje uit onder de kersenbloesems.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kasteel Hex, Heers

Deze privétuinen in Hex zijn slechts twee weekends per jaar open, tijdens de open tuin- en plantendagen. Naast formele tuinen en historische rozen-, groente- en fruitsoorten is er ook het 19de-eeuwse landschapspark van landschapsarchitect Louis Fuchs.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In Oost-Vlaanderen

Park van Beervelde

Deze 25 hectare (bekend van de befaamde Tuindagen) werd aangelegd in Engelse landschapsstijl, met romantische uitzichten, glooiende weiden, kronkelende paden, waterpartijen en brugjes. Wandelen in dit privépark kan echter alleen op aanvraag. Voor groepen is een geleid bezoek mogelijk.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Villa Emma, Gent

Wie goed kijkt, kan 76 planten tellen op Van Eycks Lam Gods – elk met een specifieke symbolische betekenis. Goed nieuws: ze groeien ook allemaal in de parktuin van de Gentse B&B Villa Emma. Op afspraak kun je vrij in de tuin rondwandelen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Plantentuin Universiteit Gent

Deze Plantentuin verzamelt 10.000 plantensoorten van over de hele wereld op 27.500m², zomaar in Gent. Naast verschillende tuinen in openlucht kun je er ook verwarmde en onverwarmde serres vol plantjes bezoeken.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sint-Pietersabdij, Gent

De binnentuin van de Sint-Pietersabdij is een publiek geheim in Gent. De paters hielden er immers een verborgen boom- en wijngaard op na – nog steeds een stille oase, pal in de stad.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tuinen Kasteel Ooidonk, Deinze

In een meander van de Leie ligt een van de mooiste kastelen in België, op een nog fraaiere locatie. Met het omringende water en het puike park waan je je bij Kasteel Ooidonk op een kasteeldomein aan de Loire.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Vlaams-Brabant

Museumtuin Kasteel van Gaasbeek, Dilbeek

Om en rond het pas gerestaureerde kasteel kunnen tuinfanaten hun hart ophalen. Er is eerst en vooral al de Museumtuin, met onder meer zeldzame fruitbomen en een ommuurde Franse tuin. Daarnaast kun je door het 17de-eeuwse Park van Gaasbeek flaneren, met z’n historische optrekjes, vijvers en de allerhoogste beuken.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw

Op 10 minuutjes rijden van Kasteel van Gaasbeek ligt een van de grootste (15 hectare rozen!) en bijzondere rozentuinen in Europa, met meer dan 3000 variëteiten uit de hele wereld. Bonus: de boomgaard aan de andere kant van het park.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Park en Kasteel Drie Fonteinen, Vilvoorde

Vanop het terras van de gelijknamige brasserie kijk je uit op deze meticuleus aangelegde koninklijke tuinen. Het kasteelpark van 50 hectare heeft een pracht van een Engelse landschapstuin. Tussen de oranjerie en de plaats waar het kasteel vroeger stond, ligt nu een Franse tuin.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Plantentuin Meise

Plantentuin Meise is een van de grootste botanische tuinen ter wereld, met liefst 92 hectare boordevol moois. Ook qua recreatie kan de bekende tuin tellen: er is altijd wel iets te doen, van kookworkshops en speurtochten tot bosbaden en natuurtekenen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kruidtuin, Leuven

De oudste botanische tuin van België ligt in Leuven. De universiteit legde de kruidtuin in 1738 aan voor de faculteit geneeskunde. In het serrecomplex van 450 m² floreren naast kruiden ook tropische en subtropische soorten.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Wallonië

Abbaye de Villers-la-Ville

De ruïne van de Abdij van Villers heeft maar liefst vijf fabuleuze tuinen én een wijngaard. Twee van de tuinen zijn begroeid met geneeskrachtige planten – van de middeleeuwen tot vandaag. Maar er zijn ook siertuinen en een meditatief pad.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kasteel Freÿr-sur-Meuse, Hastière

Ook het kasteel van Freÿr-sur-Meuse wordt omringd door prachtige tuinen. De site scoort extra punten met de ligging aan de Maas, in een prachtige heuvelachtige omgeving.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Parc D’Enghien, Edingen

Dit uitgestrekte park in Enghien wordt beschouwd als een van de mooiste tuinen van Europa. Het bestaat uit een mozaïek van meren, bossen en thematuinen en levert een bijzonder staaltje van landschapsarchitectuur.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Les Jardins suspendus, Thuin

What’s in a name: het Henegouwse Thuin is bekend om z’n hangende tuinen over de volledige zuidelijke helling van de vallei van de Biesmelle. Bij de versterking van de stad werden daarop terrassen aangelegd die de inwoners vervolgens gebruikten als moestuin. Vandaag levert het een mooie wandeling op doorheen smalle steegjes langs 200 terrastuinen.