Eind mei zal het voor inwoners van de twee Aziatische stadstaten opnieuw mogelijk zijn om quarantainevrij te reizen tussen beide locaties. De reisbubbel moet de toeristische sector een boost bezorgen.

Als alles goed gaat, starten Hongkong en Singapore op 26 mei met een reisbubbel tussen beide stadstaten. De reisbubbel stond oorspronkelijk gepland voor begin november vorig jaar, maar een plotse stijging van het aantal besmettingen in Hongkong gooide toen roet in het eten. Nu is de situatie voldoende onder controle en kan de tweede reisbubbel uit de regio toch van start gaan. Eerder deze maand voerden Australië en Nieuw-Zeeland al een reisbubbel in.

Voorzichtige start

De zogenaamde ATB (Air Travel Bubble) gaat voorzichtig van start. De eerste twee weken zal er in elke richting dagelijks een vlucht vertrekken met een maximum van 200 passagiers aan boord. Dat is heel wat minder dan in Nieuw-Zeeland en Australië, waar er meer dan honderd vliegtuigen per week opstijgen.

Alle passagiers die vertrekken vanuit Hongkong moeten gevaccineerd zijn en passagiers vanuit beide plaatsen dienen zichzelf te laten testen drie dagen voor vertrek. Wanneer ze aankomen, staat hen hetzelfde te wachten.

Reizigers zullen bovendien de Hongkongse app LeaveHomeSafe moeten downloaden alvorens ze vanuit Singapore naar Hongkong vertrekken. De reisbubbel zal voor minstens twee weken opgeschort worden als blijkt dat er binnen een tijdspanne van zeven dagen meer dan vijf besmettingen uit voortvloeien.

Boost voor toerisme

Zowel Hongkong als Singapore zitten op hete kolen om het vliegverkeer opnieuw te lanceren. Beide stadstaten zijn immers erg afhankelijk van hun buitenlands toerisme. Volgens Singapore Tourism Board daalde het aantal internationale vluchten naar Singapore het derde kwartaal van dit jaar met 81,2% in vergelijking met diezelfde periode een jaar eerder.

De pandemie bezorgt de twee grootste maatschappijen van de twee stadstaten grote kopzorgen. Singapore Airlines en het Hongkongse Cathay Pacific beschikken amper over binnenlandse routes. Volgens de BBC zag Singapore Airlines z'n passagiersaantal dalen met 97,6% en verloor het zo meer dan 1 miljard euro sinds december 2020. Cathay Pacific rapporteerde een recordverlies van 3,2 miljard en ontsloeg ongeveer een kwart van zijn personeel.

