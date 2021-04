De reisbubbel zorgt ervoor dat inwoners van Nieuw-Zeeland en Australië opnieuw vrij kunnen reizen tussen beide landen zonder daarna in quarantaine te moeten.

Voor de eerste keer in meer dan een jaar tijd is het voor inwoners van Australië en Nieuw-Zeeland weer mogelijk om quarantainevrij te reizen tussen beide landen. Dankzij de zogenaamde reisbubbel kunnen Australische reizigers nu ook opnieuw naar buurland Nieuw-Zeeland trekken.

Grip op pandemie

In maart vorig jaar sloten beide landen hun grenzen en voerden ze quarantainemaatregelen in voor inwoners die terugkeerden van het buitenland. Sinds oktober mogen Nieuw-Zeelandse reizigers de meeste Australische deelstaten betreden zonder in quarantaine te gaan. Omgekeerd was dat nog niet het geval uit vrees voor sporadische uitbraken. Beide landen hebben nu voldoende grip gekregen op de pandemie om als eersten ter wereld de reisbubbel in te voeren.

Niet zonder voorwaarden

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vertrouwt op het advies van medische experts: nu het virus ook in Australië geëlimineerd is, kan er met de bubbel gewerkt worden. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: passagiers moeten de laatste 14 dagen voor hun vertrek doorbrengen in Australië of Nieuw-Zeeland. Bovendien mogen ze geen symptomen vertonen of in afwachting zijn van de resultaten van een coronatest.

Stoplichtsysteem

Om alles in goede banen te leiden, zal er met een stoplichtsysteem gewerkt: groen, oranje of rood. Als er in beide landen geen besmettingen zijn, blijven de grenzen open. Komt er toch een kleine uitbraak, maar is die snel onder controle door bron- en contactonderzoek, dan wordt de bubbel voor maximaal 72 uur gepauzeerd. Als er een grote uitbraak plaatsvindt, gaan de grenzen opnieuw voor onbepaalde tijd dicht.

Economische boost

In een gezamenlijke verklaring zeiden Ardern en de Australische premier Scott Morrison dat de open grenzen voor beide economieën een opsteker betekent. Het drukke reisverkeer tussen de eilanden maakt dat ze economisch sterk met elkaar verbonden zijn. De trans-Tasmanische bubbel zorgt bovendien voor groot jolijt bij duizenden mensen die nu, vaak voor het eerst in bijna 400 dagen, herenigd worden met hun familieleden.

Wachten op andere landen

Australië en Nieuw-Zeeland willen ook reisbubbels op poten zetten met andere laagrisicolanden zoals Singapore, Taiwan en aantal eilanden uit de Stille Oceaan. Voor reizigers uit andere landen blijven wel strenge regels gelden. Morrison houdt de grenzen nog dicht voor de rest van de wereld: 'Het virus maakte al drie miljoen slachtoffers en de pandemie raast nog steeds rond. Ik verzeker de Australiërs dat ik onze fantastische manier van leven, die momenteel zo verschilt van die van de rest van de wereld, niet op het spel ga zetten.'

Wereldwijd lof

Door een streng beleid zijn Australië en Nieuw-Zeeland erin geslaagd de pandemie in te dammen. Beide landen krijgen wereldwijd lof voor hun aanpak van de crisis. In Australië overleden sinds de uitbraak van de pandemie 910 mensen aan de gevolgen van covid-19. In Nieuw-Zeeland zijn dat er slechts 26. Strenge grenscontroles en snelle lockdowns waren van vitaal belang. Daarnaast speelden de snelle contactopsporingen en de plichtbewuste collectieve opvolging van de gezondheidsmaatregelen een sleutelrol in het succesverhaal.

