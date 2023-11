Ontspannen in één, twee, vier: wij testten One Two Four Hotel & Spa in Gent

Dit kleine boetiekhotel met spa opende recent de deuren in de Arteveldestad. Lees hier het verslag van onze hoteltest.

Het verhaal

Het kleinschalige boetiekhotel met slechts veertien kamers opende in juli zijn deuren. Het huist op nummer 124 in de Bagattenstraat – vandaar de naam – in een groot 19de-eeuws herenhuis in het centrum van Gent. De statige inkom en de hoge plafonds herinneren aan vervlogen tijden, maar de kamers hebben een modern warm design. Dit hotel heeft een spa die je bij je overnachting voor een uur kunt boeken. Doe dit meteen bij je reservatie, het is een populair en gratis extraatje, want na een dag in de stad (of in mijn geval op de redactie) is de sauna of het stoombad de perfecte ontspanning.

© GF

De kamer

Ik verbleef in een Deluxe Double Room, die is ruim en net als de andere kamers modern klassiek ingericht. Het domoticasysteem is erg eenvoudig en wijst zichzelf uit: van de kamerdeur met een cijfercode (al is het even zoeken in mijn mailbox naar de code, want je checkt online in), over de verlichting die je aanpast naargelang de sfeer tot het kiezen van je eigen playlist. Toch ben ik het meest tevreden met het kingsize bed, de kussens en de heerlijke lakens. De kwaliteit van een hotel meet je, wat mij betreft, af aan het bed en dat zit hier helemaal goed.

© GF

Eten en drinken

Er is geen restaurant in het hotel, maar je vindt er heel wat op wandelafstand. Aperitieven kun je doen bij wijnbar Ona op de hoek. Wij logeerden hier op een maandagavond, dan zijn er erg weinig restaurants open. Om in het thema te blijven kozen we voor restaurant Eén twee vijf: lekker, creatief zonder al te veel poespas en betaalbaar, maar wel op een halfuurtje wandelen. Het ontbijt wordt bij One Two Four geserveerd in de kelder. Dat is doorgaans niet de meest aangename plek, maar de gezellige inrichting en het verzorgde buffet met voornamelijk lokale producten maken veel goed. Er zijn ook enkele à-la-carte-opties inbegrepen: eitjes naar keuze, English Breakfast of American pancakes.

© GF

Heb je iets te vieren?

Tweesterrenrestaurant Vrijmoed, op slechts tien minuten wandelen, is een geweldig adres voor speciale gelegenheden. Het behaalde onlangs nog een vierde plaats op de ranglijst van beste groenterestaurants ter wereld, volgens We’re Smart. Ook in het hotel kun je je geliefde in de watten laten leggen. Voor een verjaardag of andere gelegenheid voorzien ze op aanvraag ballonnen, een gepersonaliseerd kaartje en artisanale chocolade op de kamer. Of als het iets meer mag zijn: je kunt ook kiezen voor de upgrade ‘champagne en rozenblaadjes’.

De stad in

Het hotel is centraal gelegen en dus ideaal voor een weekendje Gent.



