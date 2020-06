Een visuele ode aan een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen landen: het lijkt een berekende zet, maar in het geval van Mario Testino zat een boek over Italië al langer in de pijplijn.

De vermaarde mode- en celebrityfotograaf is zelf een Peruviaan, maar heeft zowel privé als professioneel een nauwe band met het land. Meer dan vijftien procent van de Peruvianen heeft minstens een Italiaanse voorouder, en dat geldt ook voor Testino, wiens grootvader Michele op zijn achttiende naar Peru migreerde. Zelf ontdekte Testino Italië eind jaren zeventig, toen hij als fotografiestudent in Londen woonde en regelmatig naar Rome reisde. Aanvankelijk om zich van een nieuwe garderobe te voorzien, daarna ook voor de esthetische prikkels: 'Ik zag er de laatste trends en hield van de manier waarop Italianen een nieuwe look konden ruilen voor een nog nieuwere zonder ooit hun eigen identiteit te verliezen. In Italië mág je ook aandacht schenken aan kleur en details en ontroerd zijn over de manier waarop dingen eruitzien. Het is een land waar artistieke rijkdom en schoonheid tot het dagelijkse leven behoren en je jezelf voedt door de zintuigen.' Niet veel later leverden jonge Italiaanse designers Testino de kleding en accessoires voor de shootings waarmee hij zijn eerste portfolio stoffeerde. Een ontmoeting met Franca Sozzani, hoofdredacteur van Vogue Italia, opende vervolgens de deuren van de magazinewereld en huizen als Gucci, Versace en Dolce & Gabbana. Aan beroemdheden als Valentino en Monica Bellucci is in Mario Testino. Ciao. Omaggio all'Italia dan ook geen gebrek, al ligt de nadruk op ongepubliceerde foto's uit 's mans privéverzameling, van zijn omzwervingen in Napels, zeiltochten langs de Italiaanse kust en zomers op Italiaanse eilanden tot de Bïennale van Venetië, waarvan Testino als kunstverzamelaar een trouwe bezoeker is. La vita è bella? Alvast in dit sfeervolle boek.