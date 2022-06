Binnenlands vliegen in Spanje kan binnenkort per zeppelin

Het Spaanse Air Nostrum Group bestelt tien luchtschepen op helium voor gebruik op binnenlandse vluchten. De uitstoot zou amper een tiende bedragen van die van een lijnvliegtuig.

Air Nostrum, dat onder meer vluchten uitvoert voor de Iberia Group, is de eerste vliegmaatschappij die inzet op deze innovatieve manier van vliegen. Volgens het Spaanse bedrijf zijn luchtschepen een prima alternatief voor regionale verbindingen, vluchten tussen eilanden en verbindingen met plaatsen die niet over een luchthaven beschikken.

Hybride toestellen kunnen een belangrijke rol spelen bij de overgang naar schonere vormen van luchtvaart

Het gaat om luchtschepen van het type Airlander 10, die kunnen zweven door middel van twee grote ballonnen gevuld met helium. Het toestel wordt aangedreven door vier dieselmotoren die zorgen voor stuwkracht en heeft een capaciteit van 100 passagiers. Het kan vijf volledige dagen in de lucht blijven en een maximale snelheid van 130 kilometer per uur behalen, met een bereik van meer dan 7.000 kilometer.

Uitstoot

Volgens de fabrikant, het Britse Hybrid Air Vehicles (HAV), kan de Airlander 10 de uitstoot van binnenlandse vluchten in Spanje met 90 procent verminderen. Het bedrijf beweert dat een passagier in een luchtschip een ecologische voetafdruk heeft van ongeveer 4,61 kilogram CO2 per kilometer, tegenover 53,15 kilogram bij een traditioneel vliegtuig.

“We onderzoeken elke mogelijke manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen”, zegt Air Nostrum-voorzitter Carlos Bertomeu. “De Airlander 10 zal de uitstoot drastisch verminderen en om die reden hebben we de deal met HAV gesloten.”

De Spaanse carrier tekende een contract ter waarde van 580 miljoen euro voor tien luchtschepen die vanaf 2026 geleidelijk aan moeten worden geleverd. Het bedrijf wil zijn vloot diversifiëren en het luchtschip vooral inzetten voor vluchten binnen Spanje. De order van Air Nostrum zal ook 1800 jobs creëren in South Yorkshire, in het noorden van Engeland, wat de Britse minister van Ondernemen Kwasi Kwarteng toejuicht.

“Hybride toestellen kunnen een belangrijke rol spelen bij de overgang naar schonere vormen van luchtvaart, en het is geweldig om te zien dat het VK voorop loopt bij de ontwikkeling van de technologie”, aldus Kwarteng.