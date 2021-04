Een nieuwe nachttrein van European Sleeper en RegioJet moet vanaf de lente van 2022 Brussel verbinden met Praag via Amsterdam, Berlijn en Dresden. Ook Belgische ondernemers Louis Lammertyn en Louis De Jaeger willen met hun Moonlight Express een nieuwe nachttrein introduceren. De Moonlight Express start met z'n eerste lijn vanaf april 2022 tussen Brussel en Berlijn, via Luik.

Vorige maand raakte bekend dat twee Nederlandse particulieren met hun initiatief European Sleeper een nachttrein vanuit Amsterdam en Brussel in de steigers aan het zetten zijn. Nu zijn ook de bestemmingen en de partner bekend. European Sleeper gaat in zee met RegioJet, een private spoor- en busmaatschappij uit Tsjechië.

'De lancering van de nieuwe verbinding is gepland in 2022', klinkt het in een persbericht. April is nog steeds de streefdatum, maar het zou bijvoorbeeld ook maart of mei kunnen zijn. De trein vertrekt in de vooravond in Praag en komt 's ochtends aan in Brussel.

'De terugreis vat in de vooravond aan in Brussel en stopt in Amsterdam op de weg naar Berlijn, Dresden en Praag. Daar komt de trein 's ochtends aan op een praktisch tijdstip.' Er zullen zowel gewone zitjes zijn, als slaapcompartimenten. Aan boord zal de reiziger diensten als gratis internet en gratis koffie aangeboden krijgen. De partners hebben er alle vertrouwen in dat de trein er effectief zal komen. 'Die komt er gewoon, het is realistisch', zegt Chris Engelsman van European Sleeper.

'Waarschijnlijk gaan we in april, in ieder geval het voorjaar, beginnen. Eerst met drie treinen per week, maar het is de bedoeling om rond de zomer op te schalen naar een dagelijkse verbinding', zegt hij. Over de tarieven is nog geen duidelijkheid, al zullen ze marktconform zijn. Het doel is om scherp te concurreren met het vliegtuig, heet dat.

Reizen bij maanlicht

Een nieuw project met een meer romantische inborst is de Moonlight Express. Louis Lammertyn en Louis De Jaeger, twee Belgische ondernemers met een hart voor reizen, hebben ook een nachttrein in petto. Ze startten hun treinproject vanuit ecologische redenen. De laatste jaren begon het aan hen te knagen dat hun manier van reizen niet in overeenstemming was met hun ecologisch engagement. Beide ondernemers zijn immers consultants die de maatschappij verduurzamen. Louis De Jaeger op vlak van landbouw en Louis Lammertyn met betrekking tot transport en hernieuwbare energie.

De twee initiatiefnemers snappen dat mensen graag andere landen willen verkennen en dit ook zullen blijven doen, zeker na corona. 'De trein biedt een geweldig alternatief voor mensen die met een gerust geweten willen reizen', zegt De Jaeger, 'en het mag vooral niet saai zijn. In plaats van puur te concurreren op snelheid of prijs voor transport van A naar B, zetten we in op betaalbare en kwaliteitsvolle reistijd.'

Met Moonlight Express willen ze een magische reiservaringen creëren met de nachttrein. Een stressvrije reis begint volgens de ondernemers vanaf het moment dat de reiziger opstapt. Met een aperitiefje, een lekker lokaal en gezond maal en de kans om leuke mensen te ontmoeten in eigen coupé of de barwagon wordt het extra gezellig. Daarna kan je veilig en comfortabel slapen in een echt bed en je komt uitgerust aan.

'Een project van deze omvang vraagt best wel wat voorbereiding, maar we zijn blij dat we dit bedrijf na meer dan een jaar gesprekken voeren met verschillende Duitse en Belgische partners verder op de rails kunnen zetten', zegt Louis Lammertyn.

Voorlopig start Moonlight Express met hun eerste lijn vanaf april 2022 tussen Brussel en Berlijn, via Luik. Tickets voor een bed in een gedeelde coupé starten vanaf 49 euro per persoon. Er zijn ook plannen om België te verbinden met het zuiden van Frankrijk en Barcelona. Zo kan Brussel verder uitgebreid worden als internationale treinhub met verschillende aanbieders. De eerste reis wordt alvast een uniek première-evenement met optredens. (Belga/LP)

Vorige maand raakte bekend dat twee Nederlandse particulieren met hun initiatief European Sleeper een nachttrein vanuit Amsterdam en Brussel in de steigers aan het zetten zijn. Nu zijn ook de bestemmingen en de partner bekend. European Sleeper gaat in zee met RegioJet, een private spoor- en busmaatschappij uit Tsjechië. 'De lancering van de nieuwe verbinding is gepland in 2022', klinkt het in een persbericht. April is nog steeds de streefdatum, maar het zou bijvoorbeeld ook maart of mei kunnen zijn. De trein vertrekt in de vooravond in Praag en komt 's ochtends aan in Brussel. 'De terugreis vat in de vooravond aan in Brussel en stopt in Amsterdam op de weg naar Berlijn, Dresden en Praag. Daar komt de trein 's ochtends aan op een praktisch tijdstip.' Er zullen zowel gewone zitjes zijn, als slaapcompartimenten. Aan boord zal de reiziger diensten als gratis internet en gratis koffie aangeboden krijgen. De partners hebben er alle vertrouwen in dat de trein er effectief zal komen. 'Die komt er gewoon, het is realistisch', zegt Chris Engelsman van European Sleeper. 'Waarschijnlijk gaan we in april, in ieder geval het voorjaar, beginnen. Eerst met drie treinen per week, maar het is de bedoeling om rond de zomer op te schalen naar een dagelijkse verbinding', zegt hij. Over de tarieven is nog geen duidelijkheid, al zullen ze marktconform zijn. Het doel is om scherp te concurreren met het vliegtuig, heet dat.Een nieuw project met een meer romantische inborst is de Moonlight Express. Louis Lammertyn en Louis De Jaeger, twee Belgische ondernemers met een hart voor reizen, hebben ook een nachttrein in petto. Ze startten hun treinproject vanuit ecologische redenen. De laatste jaren begon het aan hen te knagen dat hun manier van reizen niet in overeenstemming was met hun ecologisch engagement. Beide ondernemers zijn immers consultants die de maatschappij verduurzamen. Louis De Jaeger op vlak van landbouw en Louis Lammertyn met betrekking tot transport en hernieuwbare energie. De twee initiatiefnemers snappen dat mensen graag andere landen willen verkennen en dit ook zullen blijven doen, zeker na corona. 'De trein biedt een geweldig alternatief voor mensen die met een gerust geweten willen reizen', zegt De Jaeger, 'en het mag vooral niet saai zijn. In plaats van puur te concurreren op snelheid of prijs voor transport van A naar B, zetten we in op betaalbare en kwaliteitsvolle reistijd.'Met Moonlight Express willen ze een magische reiservaringen creëren met de nachttrein. Een stressvrije reis begint volgens de ondernemers vanaf het moment dat de reiziger opstapt. Met een aperitiefje, een lekker lokaal en gezond maal en de kans om leuke mensen te ontmoeten in eigen coupé of de barwagon wordt het extra gezellig. Daarna kan je veilig en comfortabel slapen in een echt bed en je komt uitgerust aan. 'Een project van deze omvang vraagt best wel wat voorbereiding, maar we zijn blij dat we dit bedrijf na meer dan een jaar gesprekken voeren met verschillende Duitse en Belgische partners verder op de rails kunnen zetten', zegt Louis Lammertyn.Voorlopig start Moonlight Express met hun eerste lijn vanaf april 2022 tussen Brussel en Berlijn, via Luik. Tickets voor een bed in een gedeelde coupé starten vanaf 49 euro per persoon. Er zijn ook plannen om België te verbinden met het zuiden van Frankrijk en Barcelona. Zo kan Brussel verder uitgebreid worden als internationale treinhub met verschillende aanbieders. De eerste reis wordt alvast een uniek première-evenement met optredens. (Belga/LP)