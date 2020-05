Vakantie staat meestal synoniem met de bestemming, maar tijdens een treinreis is iedere dag een avontuur

Eco-ondernemer Louis De Jaeger droomt van een toegankelijke treincruise door Europa. 'Als de reis zelf het hoogtepunt is, voelen we ons terug verbonden met de kleine details des leven,' schrijft hij. 'Wie stapt aan boord van de magische Royal Rail Express?'

Heb je ooit al eens gedroomd om je te wanen in de wondere wereld van de Orient Express? Dineren tijdens interessante gesprekken met treingenoten. Slapen in een kleine maar gezellige cabine. Met je geliefde, alleen of met een groep mede-avonturiers. In de ban van adembenemend zichten en landschappen die je raken tot in het diepste van je hart. Een goed boek, een goed glas en goed gezelschap.

Een verre onbetaalbare droom die momenteel enkel in Spanje, Azië of Amerika ligt? Een droom die steeds dichterbij komt, want wij zijn bezig met het oprichten van de Royal Rail Express: een toegankelijke treincruise. Corona doet ons nadenken over reizen. Een reis staat meestal synoniem met de bestemming bereiken. Reizen waarbij de reis zelf het hoogtepunt is, zorgt ervoor dat we vertragen. We krijgen opnieuw voeling met de kleine details des levens die misschien wel de meeste schoonheid herbergen.

Beeld je in dat je stapt op de Royal Rail Express met je zware valies. De vriendelijke conductrice toont je de treinkajuit waar je de komende tien dagen zult slapen. Ze vertelt dat de magische reis over een kwartiertje zal beginnen en nodigt je uit om alvast een welkomstaperitief te drinken in de lounge wagon. Die is bekleed met hout uit een vorige eeuw en stoffen waardoor je ervan droomt om hier te wonen.

Na een heerlijke lokale maaltijd en filosofische discussies met je nieuwe treinvrienden besluit je vroeg te gaan slapen. Je wil uitgeslapen zijn om na je verse croissants de eerste 'geheime locatie' te bezoeken: een authentiek Frans dorp waar je de tijd krijgt om te genieten van een zorgeloze namiddag na een trektocht in de prachtige natuur.

Dit avontuur wordt elke dag mooier, de voeling die je terug krijgt met de schoonheid van het leven is onbeschrijfelijk. Je wil dat dit voor eeuwig blijft duren maar na 10 intense dagen en een mooi deel van Europa te zien, neem je afscheid van het de treinhosts en je treingenoten die vrienden voor het leven zijn geworden. Je neemt je valies en stapt af op hetzelfde perron waar je bent opgestapt.

De tien dagen waren niet alleen magisch door de plekken die je hebt bezocht, de heerlijke maaltijden en dranken of de gelijkgezinde mensen die je hebt ontmoet. Het is de trage manier van leven die het hem deed. Een normale reis is soms gesleur, gezweet en gesakker. Een lange autorit in de hitte of luchthavengekte. Eens je op je bestemming aankomt ben je pompaf, moet je alles uitladen en jezelf helemaal installeren. Dan ben je op je gemak, zolang je op deze locatie blijft. Hoewel deze manier van reizen zeer bevredigend kan zijn, biedt het enorm veel rust als je een road trip kan maken die geen routine is van 'in- en uitladen'.

Zal je binnenkort op de Royal Rail Express kunnen stappen? Europa maakt fondsen vrij om treinverkeer te stimuleren, het is overduidelijk dat treinen een veel belangrijkere rol gaan spelen en wie droomt er nu niet van een heerlijke meerdaagse tocht door Europa? Het Royal Rail Express team is vastberaden om voor dit missend puzzelstuk in het Europese reislandschap te zorgen. Reizen met de trein is immers een van de meest klimaatvriendelijke reisopties, zolang het treinnet geëlektrificeerd is en de elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen komt.

We hebben een 15-tal wagons nodig om mee te starten. Afhankelijk van de tweedehands wagonprijzen en de opknapkosten komt dit neer op minimum 2.500.000 euro à 5.000.000 euro investeringen. Het treinpersoneel moet betaald worden, een locomotief moeten we huren en alle wetgevingen en paperassen moeten in orde gebracht worden, want dit concept is redelijk nieuw voor verschillende bureaucratieën. Doordat we met tweedehandsrijtuigen werken kunnen we de kosten lager houden, nieuwe wagons kosten snel 1.000.000 euro per stuk. Het is immers onze bedoeling om deze magische manier van reizen zo toegankelijk mogelijk te maken, in de mate van het mogelijke.

Heb je interesse om nu al een treinticket te kopen in presale, te investeren, te helpen of deel te zijn van het Royal Rail Express Team? Vul dan het formulier in op www.grow.royalrailexpress.com.

Louis De Jaeger is eco-entrepreneur en (mede)oprichter van Commensalist, ByeByeGrass, Food Forest Institute, Project Acorn, Postcorona Movement en Royal Rail Express.

