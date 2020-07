De Nederlandse Roompot Vakantieparken zullen Antwerpse bezoekers informeren over de afspraken op hun bestemming maar kunnen hen niet dwingen. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving ervan, meent de keten.

Roompot, een Nederlandse keten van vakantieparken, reageert op de Nederlandse vraag aan Antwerpse toeristen om bij aankomst twee weken binnen te blijven. Nederland geeft negatief reisadvies voor de provincie Antwerpen door het stijgend aantal besmettingen. Omgekeerd worden inwoners van de provincie sterk geadviseerd om bij hun aankomst op hun Nederlands vakantieadres in vrijwillige quarantaine te gaan.

Roompot zegt de Antwerpse bezoekers aan Nederlandse parken niet te kunnen dwingen: "Omdat Roompot geen touroperator is, kunnen we de quarantaine niet verplichten. Wij informeren over de afspraken ter plaatse, maar de gast is zelf verantwoordelijk voor het voldoen eraan", aldus woordvoerder Baptiste van Outryve.

Ook boekingen weigeren uit de provincie Antwerpen kunnen ze niet. De Nederlandse GDPR-wetgeving staat immers niet toe om alle persoonsgegevens te vragen, ook niet van wie boekt: "Wij hebben geen concrete informatie van gasten, wanneer u bij ons een verblijf boekt, laat u uw e-mailadres achter, maar waar u vandaan komt, kunnen wij niet zien", verklaart Van Outryve.

