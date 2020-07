Shopuitje gepland? Vergeet dan zeker je mondmasker niet. Dat was al verplicht in de winkels, maar sinds kort is dat het ook in sommige winkelstraten. Weekend.be bundelt ze hier.

Deze lijst focust zich enkel op winkelgebied in Vlaanderen en Brussel. Ook op heel wat andere plaatsen, zoals markten, horecazaken en evenementen, geldt een mondmaskerplicht.

Nu burgemeesters zelf het dragen van mondmaskers mogen verplichten op bepaalde plaatsen op hun grondgebied, is het moeilijk een overzicht te bewaren. Waar moet je zeker wel een mondmasker dragen als je gaat shoppen en waar is het niet verplicht? Weekend.be houdt het voor je bij. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Brussel

De stad Brussel verplicht vanaf maandag het mondmasker in de hele voetgangerszone, in de Nieuwstraat en in de Lakense Maria-Christinastraat.

Een mondmasker dragen is vanaf 25 juli verplicht in de winkelstraten van Sint-Joost-Ten-Node en op enkele drukke pleinen. Concreet gaat het over de Leuvensesteenweg, de Haachtsesteenweg, de Verbiststraat, de Willemsstraat, de Brabantstraat en de Vooruitgangsstraat, op het Sint-Joostplein, Bossuetplein, Houwaertplein, Rogierplein en Madouplein.

Vlaams-Brabant

Leuven verplicht vanaf 25 juli mondmaskers in winkelwandelzone en op alle evenementen. De verplichting geldt niet alleen voor voetgangers, maar ook voor fietsers, joggers of steppers. Concreet gaat het over de autovrije zone, de Bondgenotenlaan, het Martelarenplein en het stadspark.

Oost-Vlaanderen

Gent had al vroeg een mondmaskerplicht ingevoerd op markten en foren, maar neemt extra maatregelen om het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte uit te breiden. Gemeenschapswachten zullen controleren in het gebied van de Zuid, met o.a. de Vlaanderenstraat, tot aan het Gravensteen, en van de Kouter tot aan de Vrijdagsmarkt. Schakelstraten zijn straten die niet tot het kernwinkelgebied behoren, maar waar wel sprake is van drukte. Het gaat om de Wondelgemstraat, Bevrijdingslaan, Dampoortstraat en de Dendermondsesteenweg.

De stad Deinze wil het mondmasker verplichten in alle straten binnen de bebouwde kom. Of die verplichting er echtzal komen, wordt op dit moment juridisch onderzocht, maar wie eropuit gaat in Deinze, pakt voor de zekerheid maar best een masker in.

In de hele politiezone Vlaamse Ardennen zal een algemene mondmaskerplicht gelden. Concreet gaat dat over de gemeentes Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen drukke of minder drukke plaatsen; de verplichting geldt overal in het openbaar.

Antwerpen

Vanaf zaterdag zijn mondmaskers in de stad Antwerpen verplicht op alle markten en kermissen en in alle publiek toegankelijke ruimten.

Ook in de winkelstraten van Mechelen is een mondmasker verplicht. Het gaat over de Grote Markt, Bruul, Ijzerleen en de Schoenmarkt. De stad stelt livestreams ter beschikking om in te schatten of het überhaupt wel een goed moment is om te gaan winkelen.

West-Vlaanderen

Oostende maakte bekend dat mondmaskers verplicht worden op alle markten en in de winkelstraten: de Kapellestraat, de Adolf Buylstraat, de Wittenonnenstraat, de Vlaanderenstraat, het Wapenplein, de Christinastraat en de James Ensorgalerij. Het gebruik op de zeedijk, de Visserskaai, de uitgaansbuurten en andere drukke plaatsen wordt sterk aanbevolen.

Ook het centrum van Brugge ga je vanaf 25 juli niet meer in zonder mondmasker. Het gaat om 't Zand, het Begijnhof, de Burg en alles daartussen.

In Knokke staat overleg gepland.

Limburg

Vanaf zaterdag is het dragen van een mondmasker verplicht in het kernwinkelgebied van Hasselt. Het dragen van een mondmasker wordt verplicht in de zone binnen en op de Groene Boulevard, in de stationsbuurt en op de Blauwe Boulevard.

Ook in Sint-Truiden heeft het stadsbestuur beslist om het dragen van een mondmasker, of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt, te verplichten voor iedereen boven de 12 jaar in de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein 't Speelhof (uitgezonderd de Finse piste), en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel.

In Tongeren komt er een verplichting op het dragen van een mondmasker in het kernwinkelgebied, bij huwelijken in het Agnetenklooster en bij andere publieke evenementen.

Het stadsbestuur van Genk komt vrijdag bij elkaar om eventuele stappen te bespreken.

