September en oktober zijn heerlijke maanden om er nog even tussenuit te knijpen. Ook in Tsjechië is het genieten in het najaar. De kastelen zijn nog open, de natuur is fotogeniek en stadjes vullen zich weer met studenten.

1. Schilderachtig Doma¸lice

Kleurige renaissancehuizen, gotische arcades en een stad van folklore. Doma¸lice is het hart van de regio Chodsko in West-Bohemen. Dit deel van het land kent veel volkstradities zoals kleurrijke kostuums, volksevenementen en de heerlijke Chodsko taart. In het historische centrum ligt een kasteel waarin nu het Chodsko museum is gevestigd.

Doma¸lice is bovendien ideaal voor een uitstapje naar het nabijgelegen Boheemse Bos op de grens met Duitsland. Tot de val van het communistische regime in 1989 maakte het deel uit van de westelijke grenszone en woonde erbij niemand. Nog steeds is dit beschermde natuurgebied amper bewoond. Tijdens een wandeling of fietstocht naar bijvoorbeeld de uitzichttoren Cerchov kan je in alle rust genieten van de ongerepte natuur.

2. Culinaire verwennerij in het Jeseník gebergte

Het Jeseník gebergte is het op één na hoogste gebergte van het land. Bezoekers komen hier voor de natuur, maar ook voor de heilzame kuuroorden en de gastronomie. Het beste restaurant van de regio, bekroond met de titel 'Beste Gastronomische Faciliteit in de regio Olomouc' is het pension Kovárna in Lipová. Je kan hier eend met kastanjevulling, rundvlees met wijn, peperkoek en gerookte wortelen of huisgemaakte kwarkbollen krijgen.

Proef in de regio ook zeker het bier dat in de lokale brouwerijen van Zlosin, Hasic, Sobotín en Holba wordt gebrouwen en de likeuren Jesenická bylinná en Doma¨ovská horká.

3. Historie en zoetigheid in Pardubice

In Oost-Bohemen ligt de stad van peperkoek: Pardubice. Maar de stad is niet alleen bekend om deze zoetigheid, maar ook door de paardenrace Velká Pardubická. Het is één van de zwaarste paardenraces in Europa. De stad ligt in het laagland van de rivier de Elbe, omgeven door weiden, loofbossen en historische grachten. Het renaissance kasteel, uit de late 15e en vroege 16e eeuw, is één van de bezienswaardigheden van de stad en huisvest het museum van Oost-Bohemen. Het plein Per¨týnské námestí wordt omringd door sierlijke huizen met vlakbij de poort Zelená brána die tegelijk een uitzichttoren is. Op een half uur rijden van Pardubice ligt de stoeterij Kladruby nad Labem waar al sinds de zestiende eeuw Kladruber-paarden worden gefokt.

4. Wijn proeven in Zuid-Moravië

Het najaar is de perfecte maand om te genieten van wijn in Zuid-Moravië. In deze gemoedelijke wijnregio sieren wijnranken in herfstkleuren de heuvels en zijn de boeren druk bezig met het maken van de nieuwe wijnen. Znojmo en Valtice behoren tot de warmste plekken van het land en vormen daarom belangrijke wijncentra. Ook in Milotice en Strá¸nice zijn volop wijngaarden te vinden. Bij de fotogenieke wijnkelders Pl¸e in Petrov kun je verschillende wijnen proeven, waaronder de wijnen gemaakt van de lokale druivensoort Pálava. Het wijnhuis Gotberg met een uniek industrieël gebouw biedt begeleide proeverijen aan met een adembenemend uitzicht op de Pálava heuvels. Vanaf de wijnmakerij Volarík kijk je uit op het Mikulov kasteel en de Heilige Berg met een ecologische wijntje in de hand.

5. Actief in het Beskiden gebergte

Op de grens met Slowakije en Polen ligt de bergketen Beskiden die zich helemaal naar Oekraïne uitstrekt. De hoogste top ligt in Oekraïne, maar Lysá Hora is de hoogste berg in het Tsjechische deel. De omgeving van Lysá Hora is prachtig: ongerepte natuur met bossen, rivieren en talloze wandelpaden. De wandeling naar de top is niet al te uitdagend en duurt ongeveer twee uur. Vanaf de top heb je een adembenemend uitzicht over de steden Nový Jicín en Ostrava. Lysá hora is ook de perfecte plek om een zonsopgang te bekijken na een nacht in de nieuwe blokhut Chata Emil Zatokep.

6. Ontdekking onder de grond in Jihlava

Midden in de uitgestrekte heuvelachtige, beboste en vijverachtige Boheems-Moravische Hooglanden, aan weerszijden van de voormalige landgrens tussen Bohemen en Moravië, ligt de oude stad Jihlava. Tegenwoordig is Jihlava een moderne stad, maar in het verleden droeg het samen met Kutná Hora de titel van de zilveren schatkamer van het Tsjechische koninkrijk. De zilverkoorts bracht mijnwerkers, ambachtslieden en handelaren uit heel Europa hierheen. Dé attractie van Jihlava is het enorme ondergrondse gangenstelsel. Het heeft een totale lengte van 25 kilometer. De gangen liggen op verschillende niveaus onder de grond en strekken zich uit onder bijna alle huizen rond het plein. Uniek is de 'glimmende gang' die tevoorschijn komt als het licht wordt uitgedaan.

