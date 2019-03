Dit zijn de mooiste kastelen in Tsjechië

1. Cesky Krumlov © Libor Svacek Het kasteel in Cesky Krumlov is, na de burcht in Praag, het grootste in Tsjechië. Sinds 1992 staat zowel het historische centrum van het stadje als het kasteel op de lijst van werelderfgoederen van Unesco. Het kastelencomplex telt meer dan veertig gebouwen, vijf binnenpleinen, een baroktheater en een mooi park.







Cesky Krumlov © Ales Motejl Onder de heerser Vilem van Rozmberk bereikte de Zuid-Boheemse stad zijn grootste bloei. De Rozmberks waren een machtige familie en heerste over bijna heel Zuid-Bohemen. In de 18de eeuw kwam het kasteel in bezit van de familie Schwarzenberg. Zij lieten het kastelencomplex reconstrueren naar het huidige ontwerp.







Cesky Krumlov © iStockphoto .







Cesky Krumlov © iStockphoto .







Cesky Krumlov © iStockphoto .







Cesky Krumlov © Ladislav Renner .







Cesky Krumlov © Guideventurous .







Cesky Krumlov © Hynecheck .







Cesky Krumlov © Guideventurous .







Cesky Krumlov © Hynecheck .







Cesky Krumlov © Guideventurous .







2. Chateau Valtice en Lednice © Ladislav Renner Waar voorheen modderpoelen en moerassen lagen, vind je tegenwoordig een uniek cultuurlandschap met vijvers, bossen en monumenten. Twee van deze monumenten zijn chateau Valtice (foto) en chateau Lednice. Ze waren in het bezit van de rijke familie Liechtenstein, die vanaf de vroege Middeleeuwen grote landerijen zowel in Moravië als in Oostenrijk hadden.







Chateau Valtice en Lednice © iStockphoto In de negentiende eeuw werd besloten dat een zomerpaleis in Lednice een geschikte locatie zou zijn voor de feesten van de Europese aristocratie. Het huidige kasteel in Lednice werd verbouwd tot een spectaculair chateau in Engelse gotiek.







Chateau Valtice en Lednice © Ladislav Renner In het kasteelpark kwamen vijvers, zeldzame bomen, kleine monumenten en een ruïne om het landschap aantrekkelijker te maken.







Chateau Valtice en Lednice © Huhulenik, Wikicommons Het barokke chateau Valtice werd door dertien generaties verbouwd en uitgebreid. Het kasteel is niet alleen bekend om zijn schoonheid, maar ook om de lange traditie van wijn maken. In het chateau is nu het National Wine Centre gevestigd, waar honderden kwaliteitswijnen uit Tsjechië worden opgeslagen.







Chateau Valtice en Lednice © Jiri Jirousek In 1991 werd het cultuurlandschap Lednice-Valtice op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.







Chateau Valtice en Lednice © Ales Motejl .







Chateau Valtice en Lednice © Libor Svacek .







3. Chateau Hluboka © Ladislav Renner Witte muren, torentjes, erkers, kantelen en een imposante interieur kenmerken het kasteel Hluboká. Het kasteel is naar het voorbeeld van Windsor Castle herbouwd. De Boheemse koningen lieten het in de dertiende eeuwen bouwen als een beschermend kasteel.







Chateau Hluboka © Libor Svacek Toen de familie Schwarzenberg het chateau in bezit kreeg lieten ze het halverwege de negentiende eeuw verbouwen en een uitgestrekt park aanleggen. Driehonderd jaar lang heeft de familie Schwarzenberg in het chateau gewoond tot de Gestapo het tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag nam.







Chateau Hluboka © Naomi Het kasteel telt meer dan 140 zalen, een theater, een privékapel en een bibliotheek met zo'n 12.000 boeken.







Chateau Hluboka © Hynecheck .







Chateau Hluboka © Hynecheck .







4. Kasteel Karlstejn © iStockphoto Hoog boven de rivier Berounka ligt kasteel Karlstejn. De locatie van dit kasteel is zorgvuldig uitgekozen. Door de bossen en de heuvels lag het kasteel goed verborgen.







Kasteel Karlstejn © Ladislav Renner En dat was nodig want Karel IV, de Boheemse koning en Roomse keizer, zocht een veilige plaats voor de kroonjuwelen en heilige relikwieën. Hij heeft persoonlijk toezicht gehouden op de voltooiing van de keizerlijke residentie en op de inrichting.







Kasteel Karlstejn © Libor Svacek In 1365 was het kasteel voltooid. Door de eeuwen heen bleef Karlstejn in handen van de Boheemse koningen of de staat. In de negentiende eeuw kreeg het kasteel zijn huidige uiterlijk.







Kasteel Karlstejn © Vladimir Kubik Tegenwoordig is Karlstejn een populair uitstapje vanuit Praag want het is met de trein en zelfs met de fiets goed te bereiken.







5. Aartsbisschoppelijk Paleis Kromeriz © Ales Motejl Een barok paleis domineert de stad Kromeriz in Moravië. Het werd in de zeventiende eeuw gebouwd voor de bisschop Charles II van Lichtenstein-Castelcom. Kromeriz diende als zomerresidentie van de bisschoppen van Olomouc. Het paleis weerspiegelde hun macht en rijkdom.







Aartsbisschoppelijk Paleis Kromeriz © Libor Svacek Het paleis heeft een indrukwekkend interieur met onder andere een zaal die verlicht wordt door 22 kristallen kroonluchters. De 84 meter hoge kasteeltoren biedt een prachtig uitzicht over de stad en de historische tuinen, de trots van het kasteel.







Aartsbisschoppelijk Paleis Kromeriz © Libor Svacek De voormalige zomerresidentie, de bibliotheek en de tuinen staan momenteel op de Werelderfgoedlijst van Unesco.







Aartsbisschoppelijk Paleis Kromeriz © iStockphoto .