Al eens gedacht aan Boheems en Saksisch Zwitserland als vakantiebestemming? Het grensgebied tussen Duitsland en Tsjechië klinkt misschien wat duf. Nochtans kan je er prachtig wandelen in de bosrijke zandsteenbergen. Hoog tijd om het stoffige imago van deze streek op te poetsen en de kuiten in te smeren voor een sprookjesachtige reis.



...

Een man met wandelstok staat op een richel en kijkt uit over zandsteenrotsen, omhuld door een mysterieuze nevel. We zien enkel zijn rug en volgen zijn blik. Deze omschrijving doet vast wel een belletje rinkelen en roept het beeld op van 'Der Wanderer über dem Nebelmeer', het beroemde romantische schilderij van Caspar David Friedrich. De Duitse kunstschilder liet zich voor zijn werk inspireren door de woeste natuur rond de Elbe. Je hoeft gelukkig niet terug te reizen naar het begin van de negentiende eeuw om dit soort taferelen in het echt te aanschouwen. Ook nu nog is de ongerepte natuur van Boheems en Saksisch Zwitserland de ideale setting voor sprookjesachtige wandelingen. Op sociale media worden dit soort beelden tegenwoordig gretig gedeeld met de hashtag #Wanderlust. Geen nood, zelfs zonder likes op een drukbezocht social mediaprofiel is het heerlijk vertoeven in de misty mountains van Boheems en Saksisch Zwitserland.Welke trekpleisters zet je best op je reisplanning? Wij testten het uit:SchmilkaSchmilka is een klein Duits biodorpje, met een nog werkende meelmolen en smakelijke bakkerij. Van hieruit kan je prachtig wandelen. Erna geniet je van een frisse pint en een lekkere versnapering in het dorp.BasteibrugEen van de meest bekende plekken in Saksisch Zwitserland. Op de brug zelf kan het al eens drummen zijn, maar de wandelingen errond zijn prachtig en niet te druk. Hou je echt niet van andere toeristen? Ga dan heel vroeg 's ochtends of bij zonsondergang. DresdenDresden is de hoofdstad van Saksen en wordt wel eens het Firenze aan de Elbe genoemd. In de Tweede Wereldoorlog werd de stad zwaar gebombardeerd, maar de meeste bouwwerken werden inmiddels hersteld of heropgebouwd. Je vindt er majestueuze gebouwen en gezellige pleintjes. Kunstliefhebbers zullen het interessant vinden om te weten dat de expressionistische kunstenaarsbeweging Die Brücke het levenslicht zag in Dresden. Zet zeker de Kunsthofjes in Neustadt op je planning: street art, beschilderde gevels, leuke winkeltjes en gezellige terrassen. KönigsteinDe stad Königstein ligt aan de oever van de Elbe en dankt haar naam aan de voormalige burcht en latere vesting, die bovenop een tafelberg prijkt. Het Königsteinfort heeft meer dan vijftig gebouwen en is een van de grootste vestigingen in Europa. Het bouwwerk heeft door de eeuwen heen heel wat functies gehad, variërend van gevangenis tot klooster of zelfs een ziekenhuis. Met een bezoekje aan het fort ben je wel even zoet, want het is tien hectare groot. De stad Königstein is ook een ideale vertrekplaats voor verschillende uitstapjes in de regio. Nog meer kastelen en forten bezoeken? Vind hier inspiratie. Rotsbrug Pravická brána (Prebischtor)De grootste natuurlijke zandsteenbrug van Europa vind je in Tsjechië. Het is een populaire bestemming voor toeristen, dus idealiter kom je hier vroeg of later op de dag, bij zonsondergang. Sowieso is het een aanrader om niet louter naar de brug te gaan kijken, maar ook de wandelpaden errond te verkennen. Filmfans herkennen de brug misschien wel van de verfilming van The Chronicles of Narnia. EdmundkloofDe Edmundkloof, vernoemd naar Prins Edmund Clary-Aldringen, is een van de meest sprookjesachtige bestemmingen in de Bohemen. De rivier Kamenice baant zich er een weg tussen de rotsen. Het is er bijna altijd mistig, waardoor er een mysterieuze en feeërieke sfeer heerst. Je kunt er een wandeling doen langs de rivier, waarbij je ook deels met een veerpont over de rivier vaart. Je kunt kiezen voor een korte tour of een langere: voor elk wat wils. Terugkeren naar het startpunt kan je met de bus. Tiské stenyAan de Tisa-rotsen of Tisa-muren kan je mooie wandelingen tussen de grillige rotsen maken. De rotspilaren zijn tot wel dertig meter hoog. Je kunt kiezen uit wandelingen variërend in moeilijkheidsgraad, allemaal met mooie panoramische uitzichten. Zeker ook een goede uitstap voor een gezin met kinderen. Ook hier werden scènes voor The Chronicles of Narnia gefilmd. Onderweg zie je op warmere dagen klimmers de rotsformaties bedwingen op pure spierkracht. Indrukwekkend. DeçinDit kleine stadje in Boheems Zwitserland heeft enkele pittoreske gebouwen in snoepkleuren en charmante pleintjes. Het toeristische epicentrum van de stad is het kasteel met romantische rozentuin en paraderende pauwen. Sommige plekken in Deçin lijken dankzij de architectuur met krullerige decoratie en pastelkleuren rechtstreeks uit een Wes Anderson-film te komen. Hou je fototoestel dus in de aanslag. Terezin (Theresienstadt)De Bohemen werden niet gespaard van een van de meest tragisch gebeurtenissen van de recente geschiedenis, de Shoa tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het stadje Terezin palmden de nazi's de plaatselijke, achttiende-eeuwse vesting in om te gebruiken als concentratiekamp. Het werd voornamelijk gebruikt als tussenstop naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz. Terezin was een speciaal kamp, aangezien het werd gepresenteerd als 'voorbeeldgetto', een plek waar joden zogezegd relatief vrij konden leven. Niets was minder waar. Er vonden bovendien ook ruim 50.000 gevangenen de dood.