Herfsttip: de mysterieuze Hradec Kralove regio in Tsjechië

Hradec Kralove

De stad zelf is een elegante combinatie van verschillende architectuurstijlen: gotisch, renaissance, barok en modern. De Witte Toren in het centrum van de stad is het opvallendste bouwwerk. Deze toren in renaissancestijl is 72 meter hoog en vanaf de top heb je een schitterend uitzicht over de stad, het Adelaarsgebergte en de bergtoppen van Krkonose. In Hradec Králové ligt tevens het Oost-Boheems Museum, een regionaal museum met archeologische en historische collecties.