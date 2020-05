Inwoners van Vilvoorde - menselijke en dierlijke - kunnen hun hart ophalen. De stad zal er binnenkort immers een stuk fleuriger uitzien.

In deze coronacrisis is de nabije omgeving meer dan ooit belangrijk. Vilvoorde gaat op verschillende plaatsen in de stad daarom wilde bloemenweides aanleggen. Het stadsbestuur roept de inwoners op dit indien mogelijk ook in de eigen tuin te doen. Mengsels van bloemenzaden kunnen aangevraagd worden bij het Regionaal Landschap Brabantse Kouters.

In elke wijk van Vilvoorde wordt minstens één wilde bloemenweide aangelegd. Hiervoor werd gekeken naar geschikte bermen, braakliggende terreinen of plaatsen waar het openbaar domein net werd heraangelegd. Het is de eerste keer dat het stadsbestuur op die manier op zoek gaat naar plekjes om te verfraaien. Het krijgt hierin de steun van het Agentschap Natuur en Bos, dat toegezegd heeft om ook een paar van hun terreinen in te zaaien.

