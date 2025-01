Gezond en vol kleur: winterse salade met pompoen, gepofte biet en feta

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. We starten het jaar met een gezonde winterse salade

Tip: Varieer naar hartenlust met spruitjes, wortel en andere winterse groenten. Ook lekker (en helemaal vegan) met een plantaardig kaasje en hummus in plaats van de ­caesardressing.

Voor 4 personen 1 kleine pompoen, bv. butternut

2 verse bieten (rood of geel)

3 rode uien

150 g spelt

100 g feta

50 g hazelnoten

Pitjes van ½ granaatappel

100 g groene kool

Olijfolie

Chilivlokken (naar smaak)

Enkele takjes rozemarijn

Peper en zout

Voor de dressing:

2 ansjovisfilets uit blik

1 teentje knoflook

2 el mayonaise

1 el Dijon-mosterd

2 el geraspte parmezaan

1 el citroensap,

1 tl worcestersaus

3 el olijfolie

Versgemalen zwarte peper, zout

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Wikkel de bieten in aluminiumfolie en leg ze op een bakplaat. Pof ze ca. 45 minuten in de oven. Boen de pompoen schoon, verwijder de pitten en snijd in partjes. Schil de rode ui en snijd in partjes. Besprenkel de pompoen en ui met olijfolie, peper, zout en chilivlokken en leg ze met enkele plukjes rozemarijn mee op de bakplaat bij de bietjes. Rooster nog ca. 30 minuten in de oven, tot alle groenten goudbruin en gaar zijn. Haal uit de oven en laat afkoelen. Schil de bieten en snijd in partjes.

2. Kook de spelt volgens de aanwijzingen op de verpakking in lichtgezouten water of met een groentebouillonblokje.

3. Breng een kookpot met gezouten water aan de kook. Snijd de bladeren van de groene kool los en blancheer ze 2-3 minuten. Giet af en spoel af onder koud water om de kleur te behouden. Laat uitlekken in een vergiet.

4. Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan op middelhoog vuur tot ze lichtbruin en geurig zijn. Laat afkoelen en hak ze grof.

5. Doe alle ingrediënten voor de dressing in een maatbeker en mix glad. Voeg eventueel water toe tot de gewenste dikte.

6. Schik de bladeren van de groene kool op een schaal. Schik nu de geroosterde pompoen, gepofte bieten en rode ui over de groene kool, kruimel er de fetakaas over, doe er de spelt bij en werk af met de hazelnoten en granaatappelpitjes. Lepel de dressing eroverheen.

