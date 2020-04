Een huisarrest is het ideale moment om de handen uit de mouwen te steken en je tuin of terras op te fleuren. Veerle Huybrechts van biokwekerij Ferm tipt vijf lentebloemen die ook in je kookpotten terecht kunnen.

Oost-Indische kers

'Behalve een goede bodembedekker die het hele seizoen bloeit, is deze plant ook erg lekker. Je kunt zowel het blad, de bloem als de zaadjes opeten. Met een pittige, bijna wasabiachtige smaak is ze ideaal om in salades te verwerken.' 'Geen mos, wel een romantische bloem die je in veel kleuren aantreft. Ze geeft een fleurige toets aan desserts, maar is even mooi als snijbloem.' 'Ook bekend als afrikaantjes of stinkertjes. Van deze kleine bloemen met citrussmaak kun je ook het blad opeten. Lekker bij vis of zelfs in een ijsthee. Ze bloeien heel lang, dus je hebt er lang plezier van.' 'Een bloem die al enkele jaren in trek is omdat ze heel makkelijk te verzorgen is. Met de zachte winters van de laatste jaren is het geen enkel probleem om de knol in de grond te laten. Draagt prachtige bloemen, maar heeft ook eetbare bloemblaadjes.' 'De grote, trompetachtige bloemen hebben een erg zachte structuur en zijn perfect eetbaar. Ook de bladeren kun je gemakkelijk in een salade verwerken, ze worden in Arabische landen zelfs als spinazie gegeten.'